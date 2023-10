Horóscopo de hoy: día lunes 09 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Brandon Routh, 44; Scott Bakula, 69; Tony Shalhoub, 70; Sharon Osbourne, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga sus gastos generales bajos y su ánimo alto. Establecer un presupuesto que le ayude a ahorrar para algo único le dará algo que esperar y lo hará sentir bien con sus elecciones. No deje que lo afecten las pequeñas cosas ni permita que lo depriman las personas negativas. Disfrute de sus sueños, pero respete el sentido común. Disfrutará de ganancias a largo plazo. La disciplina es la clave del éxito. Sus números son 7, 15, 24, 28, 31, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, generoso y persistente. Es cambiante e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome el camino de menor resistencia. No permita que los cambios que ocurren a su alrededor lo tomen por sorpresa. Haga sus planes y forme alianzas con personas que tengan algo especial que aportar. Considere una sugerencia inusual, pero modifíquela para ajustarla a sus necesidades. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): esquive a cualquiera que quiera debatir. Ponga en marcha su plan y diríjase en una dirección que ofrezca el impulso que necesita para tener éxito. No permita que se apoderen de usted las emociones ni las influencias externas. Es necesario que tome el control. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): considere lo que puede ofrecerle la vida y establezca un presupuesto que le permita participar. No ponga en riesgo su posición, su reputación ni su estabilidad personal por alguien o algo que beneficie a otros más que a usted. Guarde sus planes para usted mismo para evitar interferencias. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que el pasado arruine sus planes. No deje que nadie lo presione para realizar cambios que no está listo para adoptar. Al involucrarse en algo en lo que cree, cambiará de opinión sobre los pasos que quiere dar en su vida personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la practicidad es necesaria para mantener una buena reputación y mantener a raya a los alborotadores. Piense, planifique y promueva sus intenciones, pero no revele secretos que ofrezcan a otro la oportunidad de socavar su próximo paso. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuídese más a sí mismo y a su relación con los demás. La forma en que usted reaccione y proceda impactará a otros y alimentará su deseo de colaborar y ayudar. Imponga el cambio y sígalo, y algo bueno sucederá. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje que la pasión lo impulse; su inteligencia le ayudará a aprovechar al máximo cada movimiento que haga. Elabore un plan que alivie el estrés y le ayude a protegerse de cualquier negatividad que se le presente. Protéjase de personas agresivas y riesgos para la salud. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evalúe su situación en el hogar y en el trabajo, y considere la mejor manera de lograr un mejor equilibrio entre ambos. Una menor tensión reducirá el estrés y le dará tranquilidad, lo que hará que esté mejor equipado para avanzar. La paciencia conducirá a la estabilidad. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención, aprenda sobre la marcha y confíe en usted mismo, no en rumores. Confíe en sus instintos y verbalice su intención con la fuerza y el valor necesarios para llevarla a cabo. No permita que un extraño interfiera en lo que funciona mejor para usted. Mantenga su rumbo. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): guarde sus ideas para usted mismo. No permita que nadie le haga jaque mate. Tome un camino que le permita invertir en sí mismo y en sus objetivos en lugar de ceder a los caprichos de los demás. Suba al escenario. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aproveche el momento y haga que las cosas sucedan. Ponga todo lo que tiene en lo que quiere y dejará su huella. Proteja su dinero, su salud y su reputación de cualquiera que intente interferir con lo que ha logrado. Alguien pondrá a prueba su paciencia; mantenga la calma. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise un antiguo plan o asociación. Deje sus emociones en la puerta y aborde nuevos comienzos con sentido común y practicidad. Una oferta puede ser atractiva, pero no invierta en alguien más cuando debería invertir en usted mismo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.