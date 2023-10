Horóscopo de hoy: día martes 10 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jodi Lyn O’Keefe, 45; Mario Lopez, 50; Wendi McLendon-Covey, 54; Nora Roberts, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: destine tiempo y energía para ayudar a una causa o para rectificar una inquietud que desea enmendar. No permita que las situaciones domésticas interfieran con su propósito. Un par de ajustes financieros lo tranquilizarán y lo alentarán a reestructurar lo que es esencial y cómo planea hacer su parte. No desperdicie energía en personas o situaciones que no se ajustan a sus planes. Priorice. Sus números son 9, 13, 22, 29, 31, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es locuaz, enérgico y cambiante. Es único y asertivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escuche, evalúe y siga adelante. No pierda el tiempo con alguien o algo que no tiene futuro. Busque oportunidades sólidas y establezca un contrato que lo proteja a usted, a sus ideas y a sus objetivos a largo plazo. Cuando la oportunidad llame, abra la puerta. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no comparta demasiada información. Reflexione sobre lo que escuche, verifique los hechos y utilice lo que aprenda para asegurar su posición. Siga a su corazón y aproveche una oportunidad que ofrece un cambio en la forma en que utiliza sus habilidades para dominar a la competencia. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los movimientos basados en las emociones lo dejarán confundido. Piense, y dedique más energía a reestructurar su estilo de vida y sus objetivos profesionales adquiriendo conocimientos y habilidades que le ayuden a avanzar. Las reuniones para establecer contactos revelarán lo que hay disponible. Protéjase contra enfermedades o lesiones. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cíñase a lo que sabe y hace mejor. Una oferta inesperada lo tranquilizará y le ayudará a decidir dónde o cómo quiere vivir. Un cambio le ofrecerá seguridad y lo impulsará a pasar menos tiempo con personas que no tienen en mente sus mejores intereses. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese en los detalles y los gastos involucrados antes de realizar una mudanza, inversión o cambio contractual. Obtenga información clara y descubra si alguna información actualizada puede ayudarle a marcar la diferencia en su forma de comunicarse y llevarse bien con los demás. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): observe su situación actual y considere los cambios que rectificarán lo que no esté funcionando para usted. Encuentre una forma diferente de utilizar su dinero y sus habilidades para marcar la diferencia en el lugar o en la forma en que vive. Haga de una relación significativa una prioridad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): actúe con madurez y adopte una postura. La forma en que utilice sus habilidades y conexiones para mejorar su comunidad tendrá un efecto estabilizador en aquello que le importa. La participación captará la atención y animará a otros a hacer su parte. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): revise sus opciones, elija y siga adelante. Exprese sus deseos y no retroceda bajo presión. El cambio es necesario, pero debe estar alineado con sus planes a largo plazo. No permita que nadie lo incite a hacer algo que no desea. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome el camino que le ofrece la libertad de seguir el deseo de su corazón. No permita que nadie se entrometa en sus planes. Utilice su intelecto para elegir en quién confiar y qué objetivos perseguir. No permita que los problemas personales choquen con su estabilidad financiera. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga un inventario antes de emprender algo nuevo. No se deje engañar por el plan de inversión de alguien. Cíñase a lo que sabe y haga lo suyo. Construya una base sólida, realice cambios en el hogar que se adapten a sus necesidades y empodérese. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): busque las estrellas. Crea en sí mismo y estructure su día para elaborar un plan que apoye el ahorro, la mejora del estilo de vida y la protección contractual. No permita que nadie interfiera ni le imponga cambios que no sean necesarios o no sean lo mejor para usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su disciplina dará sus frutos. Busque la oportunidad de asociarse con alguien que pueda completar los espacios en blanco con respecto a las habilidades o experiencia que le faltan para que pueda concentrarse en lo que hace mejor. Ponga todo por escrito para evitar contratiempos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.