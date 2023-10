Horóscopo de hoy: día miércoles 11 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Matt Bomer, 46; Emily Deschanel, 47; Jane Krakowski, 55; Joan Cusack, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: observe el panorama general y trace un camino que le ayude a alcanzar sus objetivos. Establezca un presupuesto asequible y prepárese para ajustar su estilo de vida a sus sueños, esperanzas y deseos. Conéctese con personas que tengan ideas afines y establezca una rutina que le ayude a construir la vida que desea. Implemente cambios que disuadan a cualquiera de interferir con sus planes. Sus números son 6, 17, 22, 27, 32, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reflexivo, sabe aprovechar las oportunidades y es servicial. Es disciplinado y asertivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evalúe las relaciones y determine quién está a favor y quién en contra suyo. Es esencial alinearse con personas que entiendan lo que usted intenta lograr y distanciarse de aquellos que probablemente sabotearán sus esfuerzos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga sus objetivos, independientemente de lo que digan los demás. Un enfoque apasionado conducirá a ideas originales que lo diferenciarán de la multitud. Si hace un buen uso de su energía y disciplina, superará a cualquiera que intente interponerse en su camino. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dedíquese más intensamente a salir adelante. Fíjese un objetivo y avance con cuidado, coraje y usando las herramientas de la literatura y la educación, que sean necesarias para llegar a donde desea. Sorprenda a los demás con su profesionalismo, habilidades y conocimientos y evitará la interferencia de un competidor. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tenga cuidado. No todo el mundo está de su lado. Determine qué puede y qué debe hacer a continuación. Quédese cerca de casa y evite situaciones que requieran estar entre multitudes. Elija adquirir habilidades adicionales o dedique tiempo a algo que le interese. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no confíe en que otros hagan las cosas por usted. Tome la iniciativa y haga oír su voz. Establezca un presupuesto estricto y controle sus emociones si alguien intenta empujarlo en una dirección no deseada. No discuta; persiga su objetivo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): defienda sus derechos y haga los cambios necesarios para llegar a su destino. Las actividades educativas, los viajes y la apertura al cambio lo convertirán en la persona a quien acudir. Confíe y crea en sí mismo y apunte a las estrellas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un enfoque cordial ante cualquier situación que encuentre le evitará una discusión o una situación imposible. Busque soluciones para aliviar la fricción entre usted y cualquiera que considere oponérsele. La flexibilidad conducirá al progreso. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome el control y utilice sus conexiones para adelantar hacia sus objetivos. Sea directo, muestre el valor de lo que desea lograr y enfóquese en una audiencia que satisfaga sus necesidades. Es crucial escoger el momento oportuno y los aportes positivos, ya sea que persiga un objetivo personal o profesional. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la observación es necesaria para evitar interferencias. Alguien hará todo lo posible para interrumpir o robar sus planes. Proteja sus ideas y luche por sus derechos. Tome una ruta que le proporcione seguridad y longevidad. Deje que su intelecto y experiencia guíen el camino. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no comparta información. Concéntrese en perfeccionar sus habilidades y alinearse consigo mismo y con sus finanzas para garantizar su éxito. Si quiere alcanzar su meta y mantener su objetivo, sus planes a largo plazo deben incluir un cambio en el hogar. Guárdese para usted sus preferencias. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aléjese de las tentaciones, de las ofertas fantásticas y de las situaciones que pueden causar problemas institucionales. Dedique tiempo a solucionar cualquier problema que pueda interferir con su progreso. No permita que otros dicten lo que debe modificar; cambie únicamente lo que sea necesario. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): adopte un enfoque serio ante la vida, el amor y la felicidad e induzca cambios que allanen el camino hacia el éxito. Niéguese a discutir sobre asuntos intrascendentes. Ofrezca incentivos sobre lo que es vital para alcanzar sus objetivos. Se favorece el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.