Horóscopo de hoy: día lunes 16 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kyler Pettis, 31; John Mayer, 46; Kellie Martin, 48; Tim Robbins, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo y evalúe dónde está y hacia dónde se dirige. Un enfoque lógico del cambio le resultará reconfortante y lo animará a seguir adelante con confianza. No tenga miedo de hacer preguntas ni de buscar expertos que le ayuden a evitar errores. Desafíese para hacerlo mejor y alcanzar las estrellas. Elija convertir este año en una experiencia memorable. Sus números son 8, 12, 22, 25, 33, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reflexivo, atractivo y valiente. Es útil y entretenido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tenga cuidado de no revelar demasiada información. Escuche lo que dicen los demás antes de contribuir a algo que lo haga vacilar. En caso de duda, diga no y diríjase en una dirección que lo haga sentir más cómodo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): explore sus opciones y haga realidad sus sueños. Modifique lo que sea necesario para obtener el equilibrio que le permita llegar a donde desea ir. El cambio comienza con usted y ser consciente de lo que sucede a su alrededor acelerará el proceso. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): está maduro para aprender o probar algo nuevo y emocionante. No deje que nadie lo detenga ni lo transforme en algo que no es. Hable y cuídese a sí mismo y deje claro quién tiene el control. Proteja su salud y su posición. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga aquello que lo haga feliz y no permita que nadie lo incite a participar en una discusión que no está listo para enfrentar. Se favorece un interés creativo que incorpore un enfoque diferente en la forma en que usa sus habilidades o aprende algo que pueda ayudarle a avanzar. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): diga lo que piensa y adapte su próximo paso a sus circunstancias. La honestidad y la integridad le ayudarán a evitar que alguien intente convencerlo de algo que puede perjudicarlo más que beneficiarlo. No permita que la ira intervenga cuando lo necesario es tomar decisiones inteligentes. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una actitud optimista le ayudará a entrar en ritmo. Trate de ocuparse de los asuntos pendientes y póngase al día con personas que tengan información beneficiosa. Lo que aprenda será valioso a la hora de decidir cómo gestionar su dinero y sus inversiones. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga aquello que lo hace sentir bien consigo mismo. Sea usted quien marque la diferencia, ponga una sonrisa en el rostro de alguien y encuentre una manera de superar la adversidad. Hable desde el corazón, comparta sus pensamientos y elija el camino más satisfactorio. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje de procrastinar y ponga manos a la obra. Es bueno tener sueños, pero si no actúa cuando se presenta la oportunidad o no hace que las cosas sucedan, el único culpable será usted. Use sus habilidades y haga lo necesario para alcanzar sus objetivos. Se favorece la superación personal. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): utilice sus habilidades sabiamente y descubrirá algo que lo inspirará a contribuir. La paz que obtiene al ayudar a los demás le hará olvidar lo que no puede cambiar. No deje que nadie ponga a prueba su paciencia ni lo engañe. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense más en los detalles, perfeccione sus habilidades y cree oportunidades en lugar de esperar a que se le presenten. Una posición agresiva le dará la fuerza, el coraje y la originalidad necesarios para lograr un cambio que valga la pena. Aproveche el momento y explore sus opciones. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuestione a todos y a todo. No pague por algo que puede hacer usted mismo. Utilice conocimientos e información sobre dinero, contratos y asuntos médicos. No ceda ante nadie que utilice tácticas de persuasión o que le dé ultimátums. Concéntrese en la verdad y haga lo mejor para sí mismo. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se detenga si puede lograr más. Las ganancias financieras, las negociaciones y el esfuerzo por alcanzar la perfección mental, física y financiera darán sus frutos. Si tiene voluntad, encontrará la manera de hacer realidad sus sueños. Salga de su zona de confort y siga avanzando. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.