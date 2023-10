Horóscopo de hoy: día viernes 27 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kelly Osbourne, 39; Patrick Fugit, 41; Peter Firth, 70; John Cleese, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la realización es el desafío y la resistencia y el ingenio son las respuestas. Este año utilice su imaginación y encontrará caminos para lograr lo que desea. No nuble su visión con influencias externas. Siga el plan de juego y no levante la vista hasta estar seguro de que tiene todo en su lugar. El cambio conducirá a la satisfacción y al lugar al que desea llamar hogar. Cree su sueño y conviértalo en realidad. Sus números son 8, 19, 26, 31, 37, 45, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, posesivo e innovador. Es persistente y confiable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): manténgase dentro de los límites o alguien adoptará una posición ofensiva. Es mejor pasar desapercibido, poner todo en su lugar y luego utilizar una forma discreta de hacer valer su oferta. El momento oportuno, el compromiso y el atractivo harán necesario el triunfo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): depende de usted exhibir un cambio positivo; Si deja que otra persona actúe en su nombre, no obtendrá lo que desea. La comunicación es vital y planificar lo que desea lograr acelerará el proceso. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cuide sus espaldas. Alguien de quien menos lo espera puede alterar su vida poniéndolo en una situación incómoda. Juegue limpio y señale a cualquiera que no respete las reglas. Aléjese de cualquiera que intente tomar el control. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija con cuidado a sus compañeros. Si no tiene cuidado alguien lo engañará utilizando chantaje emocional. Manténgase un paso por delante y diseñe un plan único y rentable para mantener a las personas disruptivas fuera de su órbita. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): alguien intentará descarrilar su progreso. Aprenda sobre la marcha y utilice la experiencia para proteger sus derechos, habilidades y planes. Revise sus opciones y elija la que le ofrezca mayor libertad para hacer lo que quiera. Aléjese de confrontaciones que no sirven para nada. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hágalo solo. No confíe en los demás ni permita que nadie perturbe sus planes. Implemente los cambios que generen oportunidades y ocúpese personalmente de los asuntos. La honestidad es vital si desea generar respeto y seguidores. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): utilice todos sus recursos, concéntrese en llevar a cabo todas las tareas para alcanzar su objetivo. No dedique tiempo a examinar lo que otros están haciendo. La carrera es consigo mismo, no con los demás. Sea y haga lo mejor que pueda. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aplique energía donde sea necesario. Vaya más allá del llamado del deber y obtendrá aceptación en el círculo interno. Una muestra de diversidad le permitirá ganar tiempo y la aprobación de alguien que lo impacte. Una asociación mejorará las oportunidades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese tranquilo y no permita que nadie lo convenza de hacer algo innecesario. Preste atención a los asuntos domésticos y a su bienestar emocional. Dedique tiempo a investigar sobre dolencias o eslabones débiles de su vida que necesite poner al día. Tómeselo con calma y haga las cosas meticulosamente. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que nadie use la manipulación emocional para frenarlo. Avance y modifique lo que ya no le funciona. Un cambio en casa le dará el impulso que necesita para iniciar oportunidades en lugar de esperar a que lleguen a usted. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención al dinero que entra y sale. Mantenga sus finanzas separadas y rechace empresas conjuntas que puedan dejarlo pagando por cosas que no desea. La extravagancia y el exceso harán mella en su billetera y en su ego. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): céntrese; no se inquiete ni invite a la interferencia. Aproveche la oportunidad de salir adelante o de invertir en aquello que le traiga alegría. Una asociación dará un giro positivo; esté preparado para aprovechar la situación. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.