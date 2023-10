Horóscopo de hoy: día domingo 29 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ben Foster, 43; Gabrielle Union, 51; Winona Ryder, 52; Richard Dreyfuss, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es hora de redescubrir lo que le brinda alegría. Busque oportunidades para restablecerse. Hay nuevas oportunidades a su alcance, pero depende de usted hacerlas realidad. Cuide lo que le gusta, cambie lo que no y hágase responsable de su felicidad. Rodéese de amistades sólidas, ideas concretas y planes innovadores que le ayuden a crecer a medida que todo aquello que lo rodea avanza. Sus números son 4, 12, 20, 26, 30, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, enérgico y sabe aprovechar las oportunidades. Es intenso y asertivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): le sorprenderá la respuesta que reciba. Elija verificar lo que escucha y considere su próximo paso. Un cambio de opinión le brindará la oportunidad de repetir algo que disfruta. No se quede de brazos cruzados cuando es esencial tomar una decisión. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): participe en lo que más le atraiga; y surgirá la oportunidad. Un encuentro casual, una conversación o una oferta estimularán su mente y crearán un escenario que querrá hacer realidad. Tome la iniciativa y haga su movimiento. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): escuche, observe y responda con dignidad y gracia. No se involucre en chismes. Manténgase enfocado en lo que es importante para usted y en cómo se ve, se siente y en cómo planea seguir adelante. Proteja su reputación y su salud. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo que más le guste hacer, viva la vida al máximo y disfrute el momento. Una excursión de un día, una reunión o un evento social que le dé que pensar convertirá este día en un grato recuerdo. Acepte el amor y cuide lo que más valora. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea un observador amable y evite verse atrapado en el dilema de otra persona. No dramatice lo que sucede a su alrededor ni contribuya al caos. Mire hacia su interior y concéntrese en las mejoras personales que sean educativas e inspiradoras. Se favorece la paz y el amor. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hable sobre las cosas antes de decidir qué hacer a continuación. Dele a otros la oportunidad de expresar una opinión y ofrezca alternativas que ayuden a mantener la paz. No hay nada que no pueda lograr si está dispuesto a trabajar en armonía para alcanzar su objetivo. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga sus emociones al margen. Los problemas domésticos o de pareja se agravarán si no está dispuesto a hacer concesiones. Resuelva los problemas referentes a las finanzas y a los acuerdos conjuntos con anticipación, respeto y un plan que agrade a todos. Se favorecen la equidad y los incentivos. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): exponga sus ideas y se sorprenderá de quién responde. Aprovechará al máximo el establecimiento de contactos en eventos que ofrecen una visión de lo que es tendencia. Una mente abierta, la comprensión de sus creencias y deseos y la voluntad de llegar hasta el final generarán grandes dividendos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche y lea entre líneas; alguien lo engañará si no es directo. Un asunto médico o doméstico será difícil de diagnosticar si no prevalecen la confianza y la verdad. Contrólese a sí mismo y haga lo mejor que pueda en lugar de intentar cambiar a los demás. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ate los cabos sueltos y comience de nuevo. No tiene nada que temer y mucho que ganar si sigue el camino que conduce a la felicidad. Diga lo que tiene en mente y ponga sus planes en marcha. Le aguardan el amor, el romance y las ganancias personales. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no dé nada por sentado. No permita que lo invada la inseguridad. Depende de usted tomar el control y decir no a cualquier cosa que no sea lo mejor para usted. Esté atento y no permita que la tentación lo desvíe. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): depende de usted hacer que las cosas sucedan. Crea en sí mismo. Una ganancia o un cambio financiero lo tranquilizará. La forma en que distribuya el trabajo y el efectivo determinarán las oportunidades y bonificaciones que reciba. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.