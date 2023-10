Horóscopo de hoy: día martes 31 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Letitia Wright, 30; Patti Harrison, 33; Mike O’Malley, 57; Brian Doyle-Murray, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija lo que le apasiona y diríjase en esa dirección. Aproveche el momento y encontrará formas extraordinarias de convertir sus ideas en realidad. Su determinación brillará a medida que conquista sus sueños, esperanzas y deseos a través de los cambios que lleve a cabo y los nuevos comienzos que adopte. Manténgase erguido, diga lo que piensa y siga un camino que lo haga sentir vivo. Sus números son 7, 15, 21, 27, 33, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, calculador e ingenioso. Es ambicioso y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): supervise y mantenga inversiones y negocios conjuntos. Llevarse bien con sus compañeros será fundamental para salir adelante. Compartir sus pensamientos personales o políticos lo dejará en una posición precaria. El silencio es oro; deje que sus acciones hablen por usted. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no pierda el tiempo en cosas que no puede cambiar. Concéntrese en las tendencias y en cómo utilizar sus cualidades, sus fondos y sus pares para alcanzar el objetivo. Una muestra material de confianza y una presentación animarán a otros a unirse a su equipo. No pierda de vista sus sueños. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje que la bravuconería de alguna persona lo engañe. Una mirada más cercana mostrará lo que se avecina. Tome notas, verifique la información y busque oportunidades que no incluyan personas cuestionables. Su reputación se verá afectada si deja su destino en manos de otra persona. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): utilice conexiones que le ayuden a hacer cosas en un tiempo récord. Su desempeño hará que otros lo imiten. Tenga paciencia con alguien cercano. Una obstrucción ocultará lo que sucede a su alrededor. Sintonícese con el lenguaje corporal y no actúe apresuradamente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la observación puede evitarle dolores de cabeza. Examine lo que otros hacen y dicen y tomará mejores decisiones. Puede resolver problemas en casa con un cambio mutuo. No deje que el amor le salga caro porque encuentra difícil decir que no. Sepa cuándo alejarse. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la pretensión y la intromisión emocional requieren silencio y contemplación sin revelar sus intenciones. Ocúpese de sus asuntos, haga las cosas a tiempo y disfrute de algo que le agrade. No actúe para satisfacer a los demás; establezca prioridades pensando en usted mismo. La honestidad conduce al cambio. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprenda todo lo que pueda, haga preguntas, pruebe teorías y haga lo mejor que pueda para llevarse bien con todos. Para obtener buenos resultados sea paciente al abordar negociaciones y considerar cambios que puedan influir en su status quo financiero, médico o contractual. No muestre sus sentimientos. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio puede generar oportunidades si se trata de una causa o una asociación. Estudie las posibilidades y ponga en marcha una estrategia. La preparación es vital y es necesario mantener el secreto hasta que esté listo. Proteja sus activos y haga del sentido común una prioridad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre):preste atención a lo que sucede a su alrededor. Una situación engañosa hará que se aprovechen de usted y de su amabilidad y hospitalidad. Por favor, no ignore la verdad ni permita que nadie diga una mentira para beneficiarse. Diga lo que piensa y comparta información legítima. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija un estilo de vida que le dé suficiente tiempo para disfrutar de las personas y de los pasatiempos que lo hacen feliz. Depende de usted redirigir la energía negativa y aprovechar las oportunidades. No ceda bajo presión ni permita que nadie se aproveche de usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aléjese de las personas que van en dirección opuesta. Hablar es barato; alguien de quien menos lo espere hará acusaciones que pueden dañar su reputación, si se le da la oportunidad. Concéntrese en el hogar, la familia y aquello que lo hace feliz y ganará estabilidad y confianza. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no ceda ante nadie que utilice el chantaje emocional. Tome la iniciativa de bailar como si nadie lo estuviera mirando e invierta más tiempo y dinero en las personas y pasatiempos que lo hacen feliz. Se acercan el crecimiento personal, la administración del dinero y un cambio de opinión. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.