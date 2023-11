Horóscopo de hoy: día jueves 02 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Marisol Nichols, 50; David Schwimmer, 57; k.d. lang, 62; Stefanie Powers, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: retribuya. Cuanto más esté dispuesto a hacer, más recibirá a cambio. Viva el momento, acepte el cambio y disfrute el viaje. Es hora de aplicar sus conocimientos, experiencia e ingenio para alcanzar su objetivo. Tome las medidas necesarias para asegurarse de cumplir con sus expectativas y alcanzar la cima de sus aspiraciones. Explore sus opciones y ejerza sus derechos. Sus números son 9, 14, 23, 28, 34, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es misterioso, cautivador y sin precedentes. Es disciplinado y valiente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): trate a los demás con cuidado. Si no es sensible a las necesidades de las personas no obtendrá lo que desea. Alguien utilizará tácticas de manipulación para aprovecharse de su entusiasmo y robar sus conceptos. Preste atención; es necesario ser perspicaz. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): alinéese con amigos y familiares. Comparta sus pensamientos y sentimientos y obtendrá comentarios significativos. Una oportunidad inesperada le dará algo que considerar. Un cambio físico aumentará su autoestima y le dará la confianza para hacer lo suyo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no juzgue a los demás o enfrentará circunstancias similares. Espere el momento oportuno, haga lo mejor que pueda para mantener la paz y no haga promesas imposibles. Diga menos, haga más y elimine una situación incómoda o vulnerable. La verdad determinará su destino. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): hoy deje volar su imaginación y que sus ideas se infiltren en sus planes. La forma en que se relaciona con los demás y su conocimiento mejorarán su perfil y lo convertirán en la persona a quien acudir. Su compasión cambiará lo que los demás sienten por usted. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ordene sus ideas y gestione su plan detalladamente. No hay lugar para errores ni presentaciones descuidadas. Si no tiene todo en orden, será mejor que aborte su plan. Si desea cambiar o controlar situaciones puede esperar oposición. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no sea tímido; lleve la voz cantante y haga que las cosas sucedan. Diga lo que piensa, comparta sus intenciones, y los comentarios que reciba le ayudarán a elaborar una estrategia para su próximo paso. Tiene mucho que ganar si cree en sí mismo y está dispuesto a actuar rápido. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que nadie juegue con sus emociones. Establezca altos estándares y deje clara su posición. Si le da ventaja a alguien, este se aprovechará de usted. Proteja su hogar, su corazón y su reputación. Utilice el encanto como medio de persuasión. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hable con expertos, conozca todos los detalles y desarrolle una estrategia que promueva lo que desea explorar. La opción de trabajar junto a alguien que comprenda su visión lo alentará a ir más allá de su deber. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención al flujo de caja. Está bien ayudar a los demás, pero no se quede corto. Piense de manera original para diseñar un plan que reduzca sus gastos generales. Invierta tiempo y dinero en mantener sus habilidades y conocimientos vendibles de acuerdo con las tendencias. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hay un cambio positivo a su alcance. Tenga en cuenta lo que es importante para usted y cuánto puede lograr. Tome el control y genere cambios que ofrezcan oportunidades significativas para utilizar sus habilidades y experiencia para mejorar su estilo de vida, sus relaciones significativas y su bienestar emocional. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en el aprendizaje, la superación personal y las oportunidades que se alineen con sus sueños. Establezca un plan y un cronograma y no se detenga hasta alcanzar su objetivo. No permita que la tentación o lo que otros decidan hacer se interponga entre usted y sus objetivos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): planee divertirse. Socialice, participe en un evento, asista a una reunión o invierta tiempo y dinero en sí mismo. No espere a que las cosas le lleguen; cree oportunidades que le den esperanza de un futuro mejor. Convierta sus cualidades en un estilo de vida lucrativo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.