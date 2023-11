Horóscopo de hoy: día viernes 03 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Elizabeth Smart, 36; Gemma Ward, 36; Colin Kaepernick, 36; Dolph Lundgren, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año obtendrá un gran puntaje si se concentra en lo que es importante. No deje nada al azar ni en manos de otra persona y ganará el respeto y el impulso que necesita para ir más allá de su objetivo. No permita que ninguna oportunidad lo deje atrás. Es su turno de explorar las posibilidades y utilizar sus habilidades y experiencia para salir adelante personal y profesionalmente. Sus números son 5, 16, 24, 28, 33, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, ambicioso y culto. Es talentoso y apasionado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga a un lado lo que no funciona y acepte aquello que lo entusiasma. Es momento de eliminar el estrés y centrarse en aquello que lo hace feliz. Participe en el aprendizaje de nuevas habilidades y perfeccione la forma en que se presenta al mundo. Complázcase y luzca una nueva apariencia. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): allane el camino para nuevos comienzos eliminando asuntos pendientes. Comuníquese con quienes puedan acelerar el proceso y recibirá ayuda para descubrir qué desea hacer a continuación. Un evento social conducirá a perspectivas inesperadas. Se favorece el romance. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cíñase a lo que mejor sabe hacer. No ponga en riesgo su salud ni su reputación. Sea un buen oyente, pero absténgase de compartir información personal. Su atención le atraerá respeto y opiniones que le ayudarán a decidir su próximo paso. No haga promesas que no cumplirá. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un evento conducirá a conexiones y conversaciones emocionantes que lo estimularán y renovarán su alma. Su deseo de unirse a algo nuevo y emocionante se manifestará si participa de todo corazón en lugar de quedarse al margen. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese un momento para digerir todo lo que escucha y ve antes de entablar una conversación que probablemente terminará con una respuesta negativa. Se debe a sí mismo concentrarse en lo que es significativo para usted. Perfeccione sus planes para asegurar el éxito. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): establezca estándares elevados que satisfagan las expectativas. Tiene lo necesario para llegar lejos; no se quede pensando en el pasado ni deje que la inseguridad lo detenga. Participe en conversaciones; fascinará a alguien con su visión y claridad. El amor está floreciendo. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje de procrastinar y comience a moverse. Tome la iniciativa, termine lo que empieza y hágase responsable de sus acciones y felicidad. No permita que otra persona se haga cargo de usted ni lo haga quedar mal. Siéntase orgulloso, haga lo que mejor sabe hacer y disfrute de los beneficios. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): los eventos para establecer contactos lo llevarán a un nivel superior. Se encontrará cara a cara con personas que estimularán su mente y lo motivarán a diversificarse. La creatividad mejorará todo lo que emprenda, y la disciplina y el empuje le ayudarán a alcanzar su objetivo. Se favorece el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): revise los documentos importantes y actualice los que vayan venciendo. No confíe en que otros hagan las cosas de acuerdo con sus especificaciones. El tiempo dedicado a ponerse al día lo tranquilizará y le dará una mejor idea de lo que puede permitirse. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su energía donde cuenta. Tiene lo necesario para alcanzar cualquier objetivo que se proponga. Sueñe en grande y use su imaginación para crear algo que marque la diferencia para usted y sus seres queridos. El romance, los viajes y los nuevos comienzos están a su alcance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): guarde sus pensamientos y sentimientos para usted hasta que complete los detalles. Mantenga a distancia a cualquier persona entrometida hasta que investigue el tiempo y el costo de alcanzar su objetivo. Diga no a la tentación y evite gastos innecesarios. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo):una empresa conjunta parece prometedora. Recorra el camino de su memoria y recordará a alguien o algo que quiere alcanzar. Tantee el terreno, cree oportunidades y asista a eventos que lo lleven a algo que desea. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.