Horóscopo de hoy: día sábado 04 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sean Combs, 54; Matthew McConaughey, 54; Ralph Macchio, 62; Kathy Griffin, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año no le dé la ventaja a nadie. Juegue para ganar y eclipsará a cualquiera que se interponga en su camino. Use su encanto para fascinar y su discreción para sorprender. Sea observador, organizado y esté preparado para afrontar cualquier desafío que se le presente. La oportunidad llama a la puerta, pero también la oposición. La preparación, el detalle y la dedicación mejorarán la estabilidad y la seguridad y lo llevarán a donde desea ir. Sus números son 3, 11, 20, 26, 33, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, poderoso e innovador. Es distintivo y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tenga en cuenta sus pensamientos e intenciones y cómo pueden beneficiarlo. Un ajuste personal le dará el impulso que necesita para lograr un cambio positivo. Canalice su energía para mejorar una relación significativa. Las soluciones amistosas los acercarán más. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no deje que sus emociones lo desvíen. Concéntrese en el desenlace y verifique lo que hizo para asegurarse de supervisar cada detalle. Puede obtener ganancias si es diligente, hace preguntas y sigue adelante con sus planes. Se favorecen las mejoras físicas y el romance. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado al manejar situaciones plagadas de incertidumbre y cambios. No se comprometa con algo sin conocer todos los detalles. Cuestione a cualquiera que esté tratando abiertamente de empujarlo en una dirección cuestionable. Preste más atención a los detalles y evite cometer un error costoso. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): planifique divertirse. La participación conducirá a presentaciones e informaciones útiles que pueden ayudarle a beneficiar una causa que le concierne. Su opinión será apreciada; convierta una oferta en una oportunidad lucrativa. Se favorecen el romance y las mejoras personales. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no comparta demasiada información. Escuche más para comprender claramente lo que es posible. No permita que nadie lo desvíe. Ponga su energía donde pueda hacer algo bueno en lugar de entrar en una discusión sin sentido. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): busque aquello que lo haga feliz. Participe en conversaciones con personas de ideas afines y descubrirá la mejor manera de alcanzar sus sueños. Un cambio de ubicación, metas a largo plazo o relaciones que fomenten mejores días por delante lo tranquilizarán y lo liberarán. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un momento para repasar sus logros y reafirmarse en su valía. Muestre confianza y rehúse darle a alguien la oportunidad de hacer que se vea o sienta mal. Diga no a cualquiera que lo presione para que haga algo que preferiría no hacer. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): controle sus emociones; si reacciona de forma exagerada encontrará oposición. Dedique más tiempo a perfeccionar sus habilidades, fomentar relaciones significativas y diversificar sus habilidades para adaptarse a las tendencias. Concéntrese en actualizar su apariencia, actitud y perspectivas y en dejar de lado lo que ya no le interesa. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ocúpese de los asuntos financieros y de los contratos que están a punto de vencer. Busque forma alternativa de ahorrar dinero y concéntrese en inversiones sólidas y en la seguridad personal. Mantenga el dinero y las posesiones en un lugar seguro y evite las empresas conjuntas. No ponga en peligro su reputación. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no ceda bajo presión. Tiene más a su favor de lo que cree. Manténgase erguido, haga lo suyo y conquiste la cima que se esfuerza por alcanzar. Su intuición no lo engañará. Crea en sí mismo y todo lo demás encajará en su lugar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche y observe. Reúna información y evalúe lo que es posible y lo que se debe evitar. No permita que nadie lo incite a reaccionar de forma exagerada o a decir algo que no debería. Será necesaria una cara de póquer si quiere mantener una ventaja. No ceda bajo presión. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los gastos emocionales, las malas inversiones y las tentaciones serán su perdición. Preste atención a los detalles y guarde en un lugar privado lo que es importante para usted. Una disposición reservada disuadirá a cualquiera de interponerse en su camino o de ponerlo en una posición vulnerable. Siga a su intuición. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.