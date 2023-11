Horóscopo de hoy: día miércoles 08 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jack Osbourne, 38; Parker Posey, 55; Courtney Thorne-Smith, 56; Bonnie Raitt, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el cambio es necesario; llame a quienes puedan ayudarle a terminar lo que empieza. Este año no limite el resultado porque es demasiado orgulloso para pedir algo. Sea la mente maestra detrás de su plan y elija al mejor candidato para seguir sus órdenes. Es hora de actualizar su forma de pensar y hacer las cosas. Concéntrese en la mejor manera de hacer todo a tiempo. Sus números son 5, 17, 21, 27, 34, 44, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ambicioso, valiente y servicial. Es consciente y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se ofrezca como voluntario ni permita que nadie lo involucre en algo que no sea beneficioso. Trabaje silenciosamente detrás de escena en algo que disfrute hacer y que le permita a alcanzar una meta personal. Ayúdese a salir adelante en lugar de contar con los demás. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): está preparado, así que no deje de alcanzar las estrellas. Confíe en su capacidad, experiencia y ganas de llegar al destino elegido. Un diálogo abierto aclarará cualquier pregunta y le dará la confianza para seguir adelante. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cuídese mejor. Diga no a la tentación y no permita que otros se aprovechen de usted. Haga cambios porque es su voluntad, no porque alguien lo manipula emocionalmente. Si le ofrecen información falsa aprenda de la experiencia y aclare las cosas. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la oportunidad llama a la puerta; no tenga miedo de abrirla. Su tarjeta de presentación será la forma en que maneje a los demás y las situaciones a medida que se desarrollen. No se quede corto por temor al fracaso. Dé un paso adelante y tome la iniciativa de mover montañas para conseguir lo que desea. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la comunicación le ahorrará ansiedad. Pregunte y filtre la información que recibe y descubrirá cómo alcanzar sus objetivos utilizando lo que hay disponible. No deje que se interponga en su camino lo que otros decidan hacer. Tome en consideración lo que es factible y proceda. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): gravite hacia experiencias de aprendizaje, cambios positivos y la creación de oportunidades que fomenten el crecimiento y le hagan ver días más felices en el futuro. Participe en eventos que ofrezcan una visión interna de las tendencias y encontrará una manera de actualizar sus objetivos. Tome decisiones antes de que alguien las tome por usted. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a los detalles y a lo que sucede a su alrededor. Vigile de cerca los contratos que implican gastos y haga todo lo posible para llevar un estilo de vida saludable. No permita que la pereza se apodere de usted y le haga perder una oportunidad que puede definir un futuro mejor. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aplique presión y termine lo que empieza. Ponga de su parte y recibirá la ayuda que necesita para alcanzar sus objetivos. Una asociación lo alentará a acelerar el ritmo y adaptarse al cambio. Concéntrese en estabilizar su entorno y abrir nuevas posibilidades. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre):tenga cuidado en quién confía. No permita que los cambios que hagan otros definan su próximo paso. Siga el camino que lo lleva a su felicidad. Cuanto menos tiempo dedique a intentar convencer a los demás de que vean las cosas a su manera, más logrará. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): abra los ojos y comprenda lo que está sucediendo. No crea todo lo que escucha; lo que vea le mostrará lo que está sucediendo. Utilice el sentido común y ofrezca soluciones prácticas. Los que están de acuerdo con usted son los que quiere en su equipo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): apéguese a reglas simples, al sentido común y a gastos frugales, y evitará estafas, tentaciones y a personas que intentan robarle el protagonismo. Céntrese en la superación personal, en lograr una mejor salud y en el ahorro. El plan es tranquilizarse, no provocar el caos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tiene lo necesario para alcanzar su meta. Ignore a aquellos que intentan frenarlo o tomar el control. Haga lo suyo con una sonrisa, a un precio que pueda pagar, y podrá mantener el impulso y cruzar la línea de meta. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.