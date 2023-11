Horóscopo de hoy: día sábado 11 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Leonardo DiCaprio, 49; Calista Flockhart, 59; Demi Moore, 61; Marc Summers, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año prepare el escenario para lo que quiere lograr. Un enfoque sistemático eliminará las dudas y fomentará una acción rápida. No permita que lo detengan las situaciones que no puede controlar. Utilice la amabilidad y la consideración y obtendrá la respuesta deseada para alcanzar sus objetivos. La dedicación y el trabajo duro le ayudarán a decir no a la tentación y a las interferencias. Sepa a qué se enfrenta y establezca estándares altos. Sus números son 7, 18, 21, 25, 33, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es espontáneo, imaginativo e influyente. Es minucioso y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la libertad de pensamiento lo llevará a donde desea ir. Una oportunidad financiera, un contrato o una búsqueda fuera de lo común le darán esperanzas de un futuro mejor. Una empresa conjunta resultará mejor de lo previsto. El amor y el beneficio personal van en aumento. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su energía donde cuenta. No deje nada sin terminar y dirija a los demás en una dirección que le sea útil y saque lo mejor de ellos. El tiempo lo es todo y su capacidad de desarrollar un plan decente dará sus frutos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): confíe en sí mismo, y no en alguien que lo empuja a hacer las cosas a su manera. Muéstrese seguro y proceda con confianza. Cuanto más control tenga, menos interferencias encontrará. Aplique sus términos e imaginación para ser más astuto que cualquiera que intente explotarlo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): resuelva sus diferencias de manera deportiva y se le concederá lo que desea y necesita para alcanzar sus objetivos. Una ganancia financiera, un cambio de estilo de vida saludable o un evento de establecimiento de contactos harán maravillas con su estado de ánimo y las perspectivas que desea concretar. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no tiene que darse por vencido si alguien con quien contaba se niega a ayudarlo. Concéntrese en su objetivo final y haga lo que sea necesario para sobresalir. Ponga su energía donde más lo beneficie y no tendrá que compartir las recompensas con nadie más que consigo mismo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aprenda todo lo que pueda, tome notas y pregunte a los expertos. El conocimiento cambia las reglas del juego cuando se trata de situaciones que requieren cuidados. Su voluntad de hacer el trabajo usted mismo atraerá a los ayudantes más inusuales. La acción positiva conducirá a un cambio alentador. Controle el gasto emocional. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que la ira se apodere de usted; la paz y la comprensión le ayudarán a salirse con la suya. Una actitud positiva y la transparencia atraerán al tipo de personas que desea en su equipo. Dé lo mejor de sí y observe qué pasa. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): establezca metas basadas en lo que hay disponible. No pierda el tiempo esperando a alguien que no es confiable. Tome posesión de lo que hace y la felicidad llegará. Cambie porque lo desea, no por complacer a alguien que ni siquiera contribuye. Conéctese y encontrará a su gente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): participe, sume sus ideas y ponga en práctica sus intenciones. Haga del mundo que lo rodea un lugar mejor con una sonrisa, compasión y comprensión, y ayudará a alguien que está pasando apuros. Su gratitud será contagiosa y animará a otros a compartir sus sentimientos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga preguntas y busque alternativas que fomenten la tranquilidad y desalienten la negatividad. Hace tiempo que debe realizar un cambio interno; siga a su corazón y apacigüe su mente. Nutrirse en todo sentido es beneficioso para la salud; no descuide sus necesidades. El cambio comienza con usted. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una empresa conjunta estimulará su mente y lo alentará a reforzar sus ideas mediante la investigación y las tácticas especulativas. Cuanto más sepa, más fácil será tomar decisiones sólidas. Una conversación con alguien especial fomentará un cambio en su estilo de vida. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): verifique todo lo que escuche y evite quedar atrapado en la información errónea de otra persona. Concéntrese en lo que sea mejor para sus intereses y sea financieramente ventajoso para usted. Luche por la estabilidad y la seguridad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.