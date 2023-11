Horóscopo de hoy: día miércoles 15 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shailene Woodley, 32; Jonny Lee Miller, 51; Beverly D’Angelo, 72; Sam Waterston, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no deje que las pequeñas cosas lo afecten. Elévese y haga lo mejor que pueda y se desarrollarán cambios positivos. Salga de su zona de confort si eso lo lleva a un viaje que ofrezca respuestas y la oportunidad de crear algo significativo. La disciplina y la singularidad harán que otros tomen nota y apoyen sus esfuerzos. Confíe y crea en sí mismo y en los planes que quiere seguir. Sus números son 7, 18, 23, 25, 32, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, versátil e imaginativo. Es responsable y formidable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): viva y aprenda. Observe y tendrá una idea de lo que los demás esperan de usted. Invierta tiempo y dinero en sí mismo y aprenda habilidades adicionales que le ayuden a conseguir el puesto deseado. La superación personal le levantará el ánimo y atraerá elogios. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si quiere algo, siga adelante. No adopte una actitud de esperar y ver qué pasa, o se quedará atrás mientras otros lo superan. Confíe en usted mismo y realice cambios que lo posicionen en una dirección que utilice sus habilidades al máximo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): diga lo que piensa, pero aclare los hechos, o alguien se complacerá en corregirlo. No hay mucho margen de maniobra, por lo que es necesario que su presentación sea impecable. No deje nada a la imaginación. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se quede al margen; entre en el juego. Asuma la responsabilidad y actúe. Lo que haga y no otra cosa será lo que genere un cambio positivo. Use su imaginación, busque una alternativa y asegúrese de obtener lo que desea por escrito. Controle su destino. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cuando trate con amigos, parientes y compañeros mantenga la calma. La ira no solucionará nada, pero el sentido común, el compromiso y la compasión sí lo harán. Escuche, pero no crea todo lo que escuche. Vaya directamente a la fuente, obtenga los hechos y tome decisiones inteligentes. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un descanso, mire a su alrededor y pruebe algo nuevo y emocionante. Lo que experimente hoy le ofrecerá una idea de las posibilidades que existen. Es hora de ajustar su vida a sus objetivos. Prepárese para dejar ir lo que lo detiene. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga preguntas, aprenda sobre la marcha y obtenga sus detalles antes de compartir información. La verdad será necesaria si quiere atraer personas que tengan algo que ofrecer a cambio. Mejore su apariencia para aumentar su confianza. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea dueño de lo que quiere alcanzar. Está atrasado para un cambio, la influencia de este en su vida le dará el impulso para llevar adelante las cosas. No se esconda en el fondo; ingrese al centro de atención y haga realidad su sueño. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome decisiones basadas en hechos, no en emociones. Considere quién y qué es esencial y tome medidas para rectificar un problema antes de comprometer su posición o reputación. Ocúpese usted mismo de los asuntos para evitar interferencias. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio interno generará una ventana de oportunidad. Explore sus opciones y asegure su posición. Confíe en su capacidad de hacer lo mejor para usted y aumentará sus posibilidades de salir adelante. Los pensamientos seguidos de las acciones no lo decepcionarán. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga a un lado cualquier enojo y concéntrese en reunir datos y considerar sus opciones. Realice un movimiento que compense cualquier pérdida o interrupción. Proteja lo que tiene y dirija su energía hacia donde ofrezca más a cambio. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si evalúa sus opciones basándose en hechos, tomará mejores decisiones. No permita que un incidente emocional le haga tomar una decisión imprudente de la que se arrepienta. Espere el momento oportuno, sea observador y ponga su energía en algo que ofrezca un retorno positivo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.