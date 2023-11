Horóscopo de hoy: día martes 21 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Carly Rae Jepsen, 38; Jena Malone, 39; Michael Strahan, 52; Goldie Hawn, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es hora de ponerse en movimiento. Confeccione su lista de tareas pendientes y comience a tomar una dirección que lo haga sentir bien consigo mismo, con lo que hace y con las metas que se propone. El cambio comienza con usted y con su forma de vivir. Establezca pautas basadas en aquello que lo hace feliz. No espere oportunidades si crearlas acelerará las cosas y será gratificante. Sus números son 8, 14, 24, 28, 32, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, agresivo y persuasivo. Es enérgico y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome la iniciativa de recopilar información que le ayude a salir adelante. Visite a alguien que pueda ofrecerle información privilegiada sobre una persona, empresa o actividad en la que desee involucrarse. Un viaje corto, un encuentro o un reencuentro con alguien darán sus frutos. El romance se ve favorecido. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si se promociona, se le abrirán las puertas. Sea audaz y negocie e impresionará a las personas adecuadas. No tenga miedo de salir de su zona de confort. Realice cambios en su vida que moderen lo que lo detiene y refuercen lo que le permitirá avanzar. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado en quién cree y en quién confía. Alguien utilizará tácticas emocionales y tergiversará sus palabras. Haga preguntas, descubra la verdad y aléjese de las personas que intentan explotarlo. Estudie, distinga lo bueno de lo malo y siga lo que le convenga. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a los detalles y obtendrá reconocimiento por su enfoque astuto y único de lo que hace y cómo maneja los asuntos. Acepte el cambio o una oferta que reciba; mejorará su seguridad y lo tranquilizará. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se estrese por las pequeñas cosas ni permita que las decisiones de otra persona arruinen su estado de ánimo. Manténgase en sintonía con lo que es importante para usted y utilice sus habilidades y experiencia para alcanzar lo que desea lograr. No malgaste dinero ni compre el sueño de otra persona. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuanto más logre, mejor se sentirá consigo mismo. No espere a que alguien dé el primer paso. Si desea mantenerse por delante de la competencia, tome la iniciativa de hacer las cosas. Tenga cuidado de no darle a nadie una impresión equivocada. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga sus emociones bajo control. No le dé a nadie la oportunidad de aprovechar sus vulnerabilidades. Mantenga para usted su vida privada y sus asuntos económicos. Invierta tiempo y dinero en sí mismo y en los conocimientos y habilidades necesarios para alcanzar su objetivo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no dé nada por sentado. Haga lo que debe hacer para asegurarse de obtener lo que desea. Un enfoque apasionado de la vida, el amor y la felicidad le dará la chispa necesaria para convencer a otros de que le ayuden en su viaje. Siga sus sueños. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado en quién confía. No comparta información personal ni permita que nadie lo engañe con algo que no necesita o no desea. Enfóquese en la superación personal, la salud y en asegurar su posición. Concéntrese en lo que hace bien y en cómo utilizar sus habilidades de forma eficaz. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aproveche el momento y deje que su mente divague y su corazón se acelere. Haga cualquier cosa que motive su entusiasmo por la vida, el amor y la felicidad. No se obsesione con la desgracia ni el desdén ajenos cuando su estado de ánimo y sus logros dependen de usted. Elija sus movimientos sabiamente. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): capte lo que le importa y lo que desea lograr. Utilice sus contactos y habilidades de comunicación como ayudas para alcanzar sus sueños. No ceda al chantaje emocional ni se deje atrapar por él. Tome decisiones basadas en lo que es mejor para usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aprenda y adáptese para asegurarse de hacer las cosas bien. Encuentre lo que más lo motiva y no pierda de vista su objetivo. Un enfoque enérgico de sus metas le ayudará a generar impulso e interés. El cambio comienza con usted; conviértase en el dueño de su destino. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.