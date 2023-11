Horóscopo de hoy: día jueves 23 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Miley Cyrus, 31; Salli Richardson-Whitfield, 56; Robin Roberts, 63; Bruce Hornsby, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo, compruebe los hechos y encuentre su zona de confort antes de discutir sus planes o hacer cambios que alteren su rutina o su estilo de vida. Ocúpese de sus prioridades, su salud y de llevarse bien con personas que tienen algo que aportar a su aventura. Tome el camino que le asegura un viaje inolvidable, lleno de gratitud y recuerdos para toda la vida. Asuma la responsabilidad de su felicidad. Sus números son 7, 13, 21, 24, 32, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, optimista y servicial. Es espontáneo y apasionado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea abierto acerca de cómo se siente y evite una situación que pueda ahogar sus planes. Un viaje, una actividad educativa o una reunión crearán algo nuevo y emocionante. No dude en encontrarse con alguien que crea que podría estar interesado en unirse a usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no comparta secretos ni participe en empresas conjuntas. Hará lo mejor que pueda al manejar los asuntos usted mismo y abstenerse de ofertas sobre las que no tiene control. Dedique tiempo y obtendrá los resultados deseados y la oportunidad de hacer realidad sus sueños, esperanzas y deseos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): gravitará hacia personas que engañan; en caso de duda, haga preguntas. Mantenga la mente abierta, pero concéntrese en lo que más le conviene. Use su encanto para superar a alguien que intenta manipularlo. Tome el control y dirija el espectáculo. Se favorece el romance. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que lo deprima aquello que no puede cambiar. Concéntrese en ser innovador y seguir ideas creativas. Lo que haga tendrá un impacto en su perspectiva y en cómo lo perciben los demás. No deje que las emociones lo desvíen ni le impidan alcanzar su objetivo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): combine negocios con placer, diviértase y disfrute de lo que la vida tiene para ofrecer. Las conversaciones abiertas le traerán información valiosa sobre algo que pensaba que estaba fuera de su alcance. Piense en grande, pero deje que la moderación sea su lema. El amor está en las estrellas. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda. Aproveche la información u oportunidades que encuentre y que puedan cambiar su vida. Las acciones hablan más que las palabras, así que no pierda el tiempo pensando qué hacer, el movimiento es lo que lo llevará a la meta. Conéctese y participe, y avanzará. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga que las cosas sucedan. Evalúe situaciones y cree una oportunidad para hablar con alguien que pueda añadir valor a lo que quiere llevar a cabo. No se reprima ni tema al rechazo ni al fracaso. Lo que aprenda le ayudará a seguir adelante. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un enfoque enérgico de la vida, el amor y la felicidad cambiarán la forma en que lo tratan los demás. Una perspectiva positiva con respecto a las relaciones, a probar algo nuevo y crear oportunidades lo llevarán a donde desea ir. Una imagen o apariencia actualizada mejorará su moral. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): presione para lograr el impulso que necesita para llegar a su destino. No tenga miedo de dejar que sus emociones guíen el camino. La honestidad y la integridad son necesarias si desea mantener una reputación positiva y el respeto que merece de sus pares. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga la calma, independientemente de lo que digan los demás. Aléjese de situaciones caóticas y diríjase hacia un cambio personal positivo que lo haga sentir bien consigo mismo y con su posición en la vida. Proteja su bienestar físico y mental de la negatividad y los intimidadores. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): considere lo que está disponible y cómo ampliar sus opciones para incluir lo que más disfruta. Abogue por sí mismo si quiere hacer las cosas a su manera y diríjase en una dirección que lo motive. Se favorece el romance y la superación personal. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se predisponga al fracaso ni permita que alguien lo desvíe. Manténgase enfocado en lo que le importa y realice cambios que le aseguren obtener ganancias financieras positivas. Invierta tiempo y dinero en cómo ganarse la vida y pagar su progreso. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.