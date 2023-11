Horóscopo de hoy: día viernes 24 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sarah Hyland, 33; Katherine Heigl, 45; Colin Hanks, 46; Pete Best, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga adelante, compense el tiempo perdido y no permita que nadie lo frene. Este año tome la iniciativa de hacer las cosas a su manera. Una actitud agresiva y práctica le ayudará a alcanzar su objetivo. Esfuércese por lograr mejoras profesionales y personales. Adquiera más habilidades, sintonice las tendencias y controle el diálogo para asegurarse de recibir y transmitir información basada en hechos. Exprese sus sentimientos. Sus números son 4, 12, 18, 25, 31, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amigable, confiable y enérgico. Es jovial y entretenido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): invierta en usted mismo y en las cosas que más disfruta hacer. No permita que lo engañen para hacerlo tomar una dirección que beneficie a otros más que a usted. Aprenda de la experiencia y reconozca que hacer lo suyo está bien. Comparte sus sentimientos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio que encuentre lo conducirá a una oportunidad inesperada. Llegue hasta el final y descubrirá algo que le guste hacer. No se conforme con información de segunda mano. Vaya directamente a la fuente para evitar perder un tiempo valioso. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste más atención a cómo se presenta ante los demás. Una relación requerirá un cuidado tierno y amoroso si no quiere que ocurra un malentendido. Sea abierto y honesto, y aclare su posición con respecto a sus sentimientos y deseos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dé una mano. Su acercamiento llegará a una persona que lo corresponderá y fomentará resultados positivos. No corra riesgos físicos ni se ponga en peligro. Protéjase a sí mismo, a sus seres queridos y a su reputación. Permita que el encanto y la inteligencia lo alejen del peligro. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): planee hacer algo que disfrute. Todo trabajo y nada de diversión conducirá a una reacción exagerada o a una confrontación emocional. No sienta que tiene que gastar dinero para impresionar a alguien ni para levantarse el ánimo; el tiempo que pase con alguien o haciendo algo que ama lo reanimará. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un proyecto de renovación o mejora del hogar enfrentará oposición. Obtenga el visto bueno antes de comenzar para evitar tener que retroceder. Una sociedad estará sujeta a cambios si uno de los integrantes no es sincero acerca de sus deseos y necesidades. Esté dispuesto a comprometerse y compartir. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): antes de unirse tenga en cuenta lo que está sucediendo. Es posible que no desee compartir prematuramente sus pensamientos o secretos. Si es demasiado revelador alguien intentará robar sus ideas. Cuando trate asuntos personales no se deje llevar por sus emociones. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): motívese y resuelva los asuntos pendientes. Un cambio hará que su encanto funcione y lo impulse a relacionarse con personas que despierten su interés. Escuche atentamente y cuestione cualquier cosa que parezca discutible. Haga de la salud y el bienestar sus prioridades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): utilice la inteligencia y el encanto para salirse con la suya. Un enfoque compasivo animará a los demás a ponerse del lado de cualquier decisión que tome. Aléjese de cualquiera que intente sabotear sus planes. Si es divertido estar con usted, todos querrán unirse a su equipo. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): desacelere, decida qué es lo mejor para usted y no permita que situaciones emocionales nublen su visión. Realice cambios internos que le ayuden a relajarse y a reducir sus deudas y preocupaciones. Delegue tiempo y dinero con cuidado y no sienta la necesidad de pagar por otros. Ofrezca sugerencias, no dinero en efectivo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea un observador selectivo. No sienta la necesidad de involucrarse en el drama de otra persona. Dedique su tiempo y esfuerzo a preservarse y a sentirse y lucir lo mejor posible. Promocione lo que tiene para ofrecer y encontrará un camino que lo conducirá a una empresa exitosa. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención y reconocerá quién es sincero y quién intenta aprovecharse de usted. Siga las instrucciones, pero considere cómo puede realizar mejoras. La eficiencia lo separará de la competencia. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.