Horóscopo de hoy: día domingo 26 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Peter Facinelli, 50; Garcelle Beauvais, 57; John McVie, 78; Rich Little, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año la precaución y la disciplina le ayudarán a evitar errores. Tendrá muchas oportunidades, pero será necesario ser selectivo para llegar a la cima. No permita que nadie lo desvíe. Dé un paso al frente, haga preguntas y decida qué es lo mejor para usted. Una actitud de responsabilidad y una búsqueda agresiva de la verdad lo protegerán de cualquiera que quiera aprovecharse de su amabilidad y generosidad. Sus números son 3, 11, 24, 32, 35, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, abierto a las oportunidades y hospitalario. Es inteligente y atento.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): prepárese para una aventura. Elija estar rodeado de personas que disfruten de las mismas cosas que usted, pero no se mueva demasiado rápido ni crea todo lo que oiga. Espere el momento oportuno y escuche con atención, y reconocerá quién lo hace sentir más cómodo. El romance se ve favorecido. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): construya una base sólida y aproveche una oportunidad de avanzar o aprender algo nuevo. No se sienta obligado a poner su dinero sobre la mesa ni a comprar el sueño de otra persona. Recopile información para prepararse para hacer lo suyo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a cómo lo trata la gente. Cultivar relaciones ayudará a evitar malentendidos o involucrarse con las personas equivocadas. No ponga excusas por las acciones de alguien más; reconozca quién es bueno para usted y quién no, y actúe en consecuencia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evite eventos que puedan ponerlo en una posición vulnerable. Sea consciente de lo que sucede a su alrededor y elija lo que quiere hacer en función de los beneficios, no en lo que hacen multitudes descontroladas. Concéntrese en algo o alguien que disfrute y explore ideas creativas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): observe lo que hacen los demás, pero tome el camino que lo haga sentir cómodo. Dedique su energía al hogar y a la superación personal, e involúcrese en eventos o actividades que ofrezcan estimulación física o mental. Una reunión o evento social dará lugar a un encuentro interesante. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): obtenga una opinión externa antes de realizar cambios que puedan entrar en conflicto con los planes de otra persona. Cuando se trata de empresas conjuntas, problemas médicos o contratos es mejor prevenir que curar. No deje que sus emociones se apoderen de usted. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): los eventos sociales, las reuniones y la resolución de problemas relacionados con su vivienda son lo mejor para usted. Un encuentro casual lo conducirá a información que le pedirá que cambie la forma en que elija ganar o utilizar su dinero. Se favorece el crecimiento personal y la actualización de su apariencia. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ocúpese pronto de los asuntos pendientes y haga planes para hacer algo que despierte su imaginación y fomente cambios o nuevos comienzos. Cambiar la forma en que hace las cosas o vive aumentará su estabilidad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la calma; no se exalte por la razón equivocada. Reduzca el ritmo y haga las cosas bien la primera vez. No deje que nadie lo convenza de asumir responsabilidades que no le corresponden. La manipulación emocional es evidente; depende de usted decir que no. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga su ritmo. Protéjase de lesiones y enfermedades. Sea prudente con respecto a cuánto tiempo y dinero dedica a ayudar a los demás. Cuide primero de sus intereses; le resultará más fácil rejuvenecer y hacer por los demás cuando sea necesario y conveniente. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche con atención. Diga no a las sugerencias que no puede permitirse o que no son buenas para usted. Preste atención a su cuerpo y haga todo lo que le ayude a desarrollar fuerza y una actitud positiva. Ponga su energía en cualquier cosa que lo beneficie mental, física y económicamente. Haga que su bienestar sea una prioridad. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese el tiempo de investigar y rechace ofertas que no sean objetivas. La oportunidad es evidente, pero depende de usted implementar los cambios necesarios para aprovechar lo que está disponible. Deje que su imaginación guíe el camino y confíe y crea en sí mismo. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.