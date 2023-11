Horóscopo de hoy: día lunes 27 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alison Pill, 38; Jaleel White, 47; Fisher Stevens, 60; Kathryn Bigelow, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no deje nada al azar. Haga lo que debe hacer y proceda con confianza. Depende de usted controlar y crear lo que desea. El cambio es evidente, pero requerirá un enfoque práctico para minimizar el costo mental, emocional o físico. Confíe en sí mismo, no en rumores. Analice cada detalle por separado y podrá transformar sus intenciones en algo concreto. Una mente apasionada conducirá a una transformación emocionante. Sus números son 4, 17, 21, 24, 32, 37, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, sensible y expresivo. Es creativo y espontáneo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en lo que es importante para usted y en lo que debe hacer para que su efectivo siga fluyendo y creciendo. Aprenda de los errores y no permita que nadie interfiera ni lo convenza de hacer algo que no sea lo mejor para usted. Póngase a sí mismo en primer lugar. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se preocupe por lo que hacen los demás; preste atención a lo que es importante y a cómo aborda los asuntos que los afectan. Sus acciones serán su tarjeta de presentación para cuando necesite algo a cambio. Sea usted quien marque la diferencia y algo bueno sucederá. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome consciencia de sus emociones en la puerta y ahórrese la pena de tener que lidiar con personas que lo menosprecian o utilizan el chantaje para salirse con la suya. Concéntrese en fomentar relaciones significativas y ocuparse de sus responsabilidades, y adquirirá impulso y beneficio personal. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cuide mejor de sí mismo, de sus posesiones y de aquello por lo que ha trabajado tan duro. Cumpla las normas, consiga la documentación necesaria para seguir sus planes y no deje nada al azar. Rodéese de colaboradores. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga lo que sea mejor para usted en lugar de seguir a la multitud o de comprometerse para complacer a los demás. Los abusos conducirá al desastre. Siga las reglas, apéguese a lo que sea factible y evite los excesos. Limítese a las cosas y personas que conoce. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no suponga demasiado. Puede hacer cambios, pero no prometa lo imposible. Estructure todo lo que hace para que coincida con su tiempo y habilidades y así poder manejar los asuntos lo mejor posible. Realice mejoras en el hogar que ofrezcan comodidad y conveniencia. Acepte el cambio; surgirán oportunidades. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore posibilidades, amplíe sus opciones y aprenda sobre la marcha. Tomar cursos que aumenten sus habilidades y generen confianza le ayudará a diversificarse y dirigirse en una dirección que le permita mayor libertad de seguir un camino que ofrece versatilidad y tranquilidad. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cambie lo que sea necesario. Tratar de imponer algo a alguien será contraproducente. Ofrezca alternativas y dé a otros la oportunidad de opinar, y podrá mantener el control y a todos contentos. La honestidad es la mejor política cuando se trata de dinero o empresas conjuntas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): acelere el ritmo y controle el resultado. No tome decisiones basadas en rumores ni deje que nadie lo manipule para hacer algo que no lo beneficie directamente. Las situaciones emocionales requerirán comprensión. No permita que la ira aflore; lo que es necesario es la compasión. Elija su superación personal en lugar de cambiar a los demás. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una proposición será engañosa. Investigue antes de realizar un cambio personal o material. La información que recopile le ayudará a encontrar una manera asequible de mejorar cómo o dónde vive. Siga las reglas y haga las cosas según el código para evitar contratiempos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): diseñe su espacio para acomodarlo a sus necesidades. Cree un lugar de trabajo propicio para conseguir sus objetivos y un espacio relajante que le permita desconectarse. Si equilibra su estilo de vida para satisfacer sus necesidades, le resultará más fácil decir no a los demás y sentirse mejor consigo mismo. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise su situación, sus amistades y sus planes a largo plazo. Una nueva mirada a un viejo plan le ofrecerá una idea de qué lo beneficiará más. Cambie cualquier cosa que esté causando inestabilidad en su vida y reemplácelo por aquello que lo haga sentir cómodo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.