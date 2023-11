Horóscopo de hoy: día jueves 30 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kaley Cuoco, 38; Elisha Cuthbert, 41; Ben Stiller, 58; Billy Idol, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: adecue su forma de manejar el dinero, los contratos y los problemas de salud. No deje que nadie controle las decisiones que influyen en su forma de vivir. Diseñe su rutina para que se adapte a sus necesidades y aproveche sus habilidades y conocimientos para saber a lo que se quiere dedicar. Acérquese a las relaciones teniendo en cuenta la equidad y no permita que nadie tome el control de los asuntos que influyen en su futuro. Sus números son 8, 15, 24, 29, 31, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complaciente, activo y carismático. Es imaginativo y apreciado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde sus pensamientos para sí mismo. Concéntrese en monitorear sus finanzas, su salud y cualquier trato contractual que necesite su atención. No crea todo lo que escucha. Haga su debida diligencia y tome decisiones basadas en hechos. Mezclar negocios con placer traerá problemas. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque una oportunidad y siga sus planes. Sea abierto con respecto a sus intenciones y tenga la mente abierta a las sugerencias. Piense en grande, pero manténgase dentro de sus posibilidades. Los excesos serán su perdición. Tenga cuidado con las promesas vacías y las asociaciones. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ocúpese de los asuntos urgentes y hable con franqueza y honestidad de los conflictos que enfrente. Verifique la información que reciba y ponga su corazón y su alma en lo que lo hace feliz. Aprenda de la experiencia que adquiera y ponga su energía en alcanzar sus objetivos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): supervise lo que intenta lograr. Deje que su imaginación lo lleve en una dirección que le ayude a destacar y superar a cualquiera que intente competir con usted. Deje que la experiencia sea su guía y establecerá una conexión que le traerá nuevas posibilidades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga la vida sencilla. Ocúpese de sus responsabilidades sin dejar que el exceso emocional se apodere de usted. Concéntrese en el progreso, en completar el trabajo y en la construcción de una base sólida para albergar lo que es importante para usted. No se niegue el amor y la felicidad. Participe en pasatiempos que le brinden alegría. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): use su imaginación y ofrezca planes justos que resuelvan problemas que le preocupan a usted y a las personas con la que viva o cercanas a usted. Si está dispuesto a hacer concesiones, trabajar al unísono le ayudará a lograr cambios positivos y oportunidades. La ira no resolverá los problemas. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no tolere juegos mentales, especialmente cuando haya dinero o aspectos legales de por medio. Un tercero le ayudará a llegar a un acuerdo justo. Exagerar le costará físicamente. No intente hacer algo que pueda provocar lesiones o enfermedades. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea claro al ofrecer sus ideas y sentimientos. Una charla abierta proporcionará información sobre cómo avanzar. Una relación puede prosperar a partir de una reestructuración si se maneja adecuadamente. Busque una oportunidad en el trabajo para aprovechar el momento. Siga las reglas y diga la verdad. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): responda respetuosamente, pero no le dé a nadie la oportunidad de aprovecharse de usted. Mantenga la mente abierta y la billetera cerrada hasta que esté seguro de querer participar en algo que involucre dinero o propiedad conjunta. No se doblegue bajo presión; proteja su reputación. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se apunte a algo extenuante ni se ponga en una posición vulnerable. Es mejor prevenir que curar en caso de enfermedad o lesión. Piense más en sus inversiones personales, las mejoras en su hogar y en cultivar relaciones significativas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si no toma un desvío emocional, ganará impulso. Manténgase enfocado en su objetivo y aléjese de situaciones que lo hagan sentir incómodo. Cíñase a lo que conoce y haga lo que mejor sabe hacer. Un proyecto de superación personal dará sus frutos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): use su imaginación, sea creativo y no permita que nadie lo presione ni empuje a hacer algo que no le interesa. Un cambio despertará su interés o lo pondrá en contacto con alguien que tiene algo que aportar a sus planes. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.