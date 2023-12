Horóscopo de hoy: día sábado 02 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aaron Rodgers, 40; Britney Spears, 42; Monica Seles, 50; Rena Sofer, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dé un salto adelante y siga sus sueños. Use su imaginación y tome las riendas para llegar a donde quiere ir. No permita que otros interfieran con sus planes. Sea fiel a sí mismo y haga que este año sea inolvidable. Modificar su estilo de vida o su forma de vivir le permitirá concentrarse en lo que es importante. No se quede quieto: necesita moverse. Sus números son 6, 11, 23, 26, 32, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es rápido, confiable y cortés. Es amigable y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dedique más tiempo y esfuerzo a la administración del dinero. Busque una oportunidad de aprendizaje que aumente su conciencia sobre algo que le interesa. La participación le dará una visión interna de lo que está sucediendo y de lo que puede hacer para marcar la diferencia. Se favorece el romance. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cíñase a lo básico y no permita que se salgan de control los asuntos emocionales. Tome en consideración lo que quiere y cómo puede hacer realidad sus sueños. Un enfoque enérgico para hacerse cargo de las responsabilidades le permitirá ahorrar dinero y le dejará tiempo para divertirse. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga más atención e interés en su relación con los demás. Una nueva apariencia moderna aumentará su confianza y lo alentará a tomar una posición de liderazgo en lugar de dejar que otra persona tome las decisiones. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): confíe en sus instintos; no se decepcionará. No pierda de vista lo que hacen los demás, pero no deje que nadie lo convenza de hacer algo que lo beneficie más que a usted. Proteja su bienestar físico y financiero. Evite las empresas conjuntas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siga adelante con sus planes. No descarte algo que quiera hacer porque otros estén interfiriendo o incitándolo a tomar un camino diferente. Haga lo que le convenga y deje que los demás hagan lo que quieran. Ponga su energía donde le brinde más alegría. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuando esté molesto, implemente los cambios necesarios para cambiar su estado de ánimo. Depende de usted seguir el camino que lo haga feliz. El cambio comienza con usted y las oportunidades surgen de las decisiones que toma. Confíe y crea en sí mismo y controle su destino. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se desanime; hágase cargo y convierta sus sueños en realidad. Confíe y crea en quién es y en lo que tiene para ofrecer. El beneficio personal es evidente y se favorecen los viajes y el aprendizaje. Una nueva apariencia será edificante. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga la mente abierta, pero cuestione todo lo que parezca exagerado. Un cambio traerá una oportunidad única. Ponga su energía donde cuenta y no permita que las influencias externas sofoquen sus logros. Protéjase de enfermedades o lesiones y de personas que buscan pelea. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): acelere el proceso, investigue y haga que las cosas sucedan. Concéntrese en el ahorro, la seguridad y la estabilización de su situación. Sepa lo que quiere y no deje nada al azar. No ceda ante la intromisión emocional, la propaganda ni los mentirosos. Haga que la honestidad y la verdad sean obligatorias. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comparta cómo se siente y lo que quiere. Si no está satisfecho haga lo que sea necesario para lograr un cambio. Formule un plan, comparta sus intenciones y termine lo que empieza. Lo mejor para usted es adoptar un enfoque conciso para seguir adelante. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuando se vea obligado a lidiar con el cambio la observación es su mejor opción. Evalúe lo que está sucediendo y cómo se imagina encajando en la mezcla. Si es firme con respecto a sus planes podrá estabilizar su vida y su situación actual. Se favorece el romance y la superación personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la disciplina y la paciencia le ayudarán a avanzar. Confíe en sus instintos y siga a su corazón. La amabilidad y la comprensión le evitarán entrar en una discusión o en una situación sin salida. Un enfoque práctico de lo que planea lograr le ayudará a completar su misión. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.