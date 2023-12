Horóscopo de hoy: día domingo 03 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amanda Seyfried, 38; Bruno Campos, 50; Holly Marie Combs, 50; Julianne Moore, 63

FELIZ CUMPLEAÑOS: no deje de concentrarse hasta que esté satisfecho con los resultados. No confíe en que nadie se haga cargo de sus responsabilidades por usted. Aprenda de la experiencia y el conocimiento que encuentre y tomará mejores decisiones. Restrinja a aquellos que tienen opiniones inconsistentes y que no apoyan sus planes. Ponga su energía donde cuenta y deje que su inteligencia le ayude a mantener el equilibrio y la integridad. Todo encajará. Sus números son 6, 14, 22, 29, 33, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es firme, de mente abierta y agradable. Es detallista y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): considere volverse más apetecible para el mercado. Un enfoque de mente abierta hacia la tecnología y las tendencias le ayudará a decidir qué dirección es mejor para usted. Hable sobre sus intenciones con alguien a quien ama y desarrolle planes que los acerquen a un objetivo común. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): observe su vida y decida qué quiere conservar y de qué puede prescindir. Aléjese de situaciones que lo deprimen o le cuestan económicamente. Sea prudente en cuestiones de dinero e invierta más en usted mismo y en lo que es importante para usted. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a su entorno. Arregle lo que no le funciona y realice mejoras personales que le levanten el ánimo. Haga el trabajo usted mismo y se sentirá orgulloso y agradecido por lo que hace y logra. El romance va en aumento. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una respuesta emocional inesperada lo llevará a reconsiderar su próximo paso. Protéjase de los chismes y de aquellos que intentan utilizarlo para su propio beneficio. Confíe en su inteligencia para reconocer con quién puede contar para hacer una contribución positiva a su comunidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): encontrará placer en un descanso o en estar con alguien a quien ama. Ilumine su entorno u organice un evento que le brinde la oportunidad de compartir aquello por lo que ha trabajado tan duro. Deje claras sus intenciones y sentimientos. Se favorecen las mejoras personales. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): habrá confusión si deja que otros interfieran. Tome decisiones que contribuyan a su tranquilidad y a un ambiente agradable. No sienta que debe participar en algo aburrido ni que lo haga sentir incómodo. Proteja su reputación y su bienestar físico y emocional. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): actúe rápido y a su favor. No permita que nadie dicte lo que puede hacer o decir. Vaya hasta el final, conozca la verdad y avance en una dirección que lo acerque a personas con ideas afines y a proyectos que le interesen. Usted puede hacer la diferencia. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viva, aprenda y experimente la vida. Estudie sus opciones, forme sus opiniones y haga lo que sea mejor para usted. Cuando la oportunidad llame, abra la puerta y aproveche lo que se le presente. No permita que el arrepentimiento juegue un papel por no actuar a tiempo. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que una situación emocional lo empuje en la dirección equivocada. Sea honesto acerca de cómo se siente y lo que quiere. No deje que nadie lo explote ni ofrezca pretextos para su beneficio. La ira es una pérdida de tiempo; céntrese en el cambio positivo. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): fije su mirada en lo que quiere y haga cambios personales que lo protejan de cualquiera que no respete o no comparta sus valores. Observe el panorama general y descubrirá cómo validar los cambios que lo mantendrán seguro a usted y a sus seres más cercanos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): infórmese antes de decidir desprenderse de su dinero o posesiones. Evalúe qué vale la pena y decida cómo invertir en su futuro. Busque una solución sencilla que elimine el drama y haga todo lo posible para que esto suceda. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe en lo que es nuevo y emocionante, sea útil y deje de lado lo que ya no es válido. Si se conecta con personas que comparten su entusiasmo conseguirá estabilidad. Un plan práctico y el deseo de un cambio positivo generarán más oportunidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.