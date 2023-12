Horóscopo de hoy: día martes 05 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Frankie Muniz, 38; Amy Acker, 47; Margaret Cho, 55; John Rzeznik, 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: desacelere, considere sus opciones y no deje que nadie lo dirija en la dirección equivocada. Elimine retrasos y obstáculos manejando los asuntos usted mismo. Este año cuantas menos personas involucre en sus planes, más fácil será llegar a su destino a tiempo y con éxito. Confiar en sus instintos y obtener información de primera mano tendrá un impacto positivo en sus logros. Sus números son 4, 12, 15, 28, 36, 42, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es importante, directo y motivado. Es innovador y adaptable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga un buen uso de su dinero y diríjase hacia lo que es importante para usted. Actualice documentos, contratos e inversiones para asegurarse de no perder ninguna oportunidad. Proteja su dinero y lo que hace para ganarse la vida de las personas que ofrecen información engañosa. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): viva, aprenda y avance. Establezca a quién y qué quiere apoyar e inicie su participación y contribuciones. Una charla abierta aclarará cualquier problema no resuelto y generará un cambio positivo. No actúe apresuradamente o podría perder influencia. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea un buen oyente. Ponga su energía en responsabilidades profesionales. No permita que nadie lo desvíe. Sea directo y no deje lugar a malentendidos. La forma en que trate a los demás determinará lo que sucederá a continuación. Muestre sus fortalezas, no sus debilidades. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): el hogar es donde está el corazón, y encontrar formas innovadoras de aumentar su comodidad y conveniencia lo hará sonreír. Una oportunidad romántica o una nueva apariencia moderna lo motivarán a aceptar cambios y oportunidades imprevistas. Abrace la vida. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga un plan o un cronograma antes de comenzar. No arruine la oportunidad de alcanzar su objetivo porque abarca demasiado o no puede decidir sus metas. La administración del dinero y la practicidad dictarán cuánto logrará y hasta dónde llegará. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio será una experiencia de aprendizaje que le ayudará a determinar lo que quiere hacer a continuación. Tenga en cuenta su presupuesto y lo que hará falta para estar satisfecho con el resultado. No se quede de brazos cruzados; actúe para alcanzar su objetivo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): guarde para usted mismo sus pensamientos e intenciones hasta que esté seguro de que sus ideas son factibles. Abordar cuestiones plagadas de emociones requerirá toda su atención. Las acciones hablarán más que las palabras. Si avanza con disciplina y sentido común se desarrollará una oportunidad financiera o contractual. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no deje que las pequeñas cosas lo afecten. Ocúpese de sus responsabilidades y diríjase en una dirección más deseable. Haga cambios domésticos que le hagan la vida más fácil. Una idea innovadora lo acercará a alguien que comparte sus sentimientos. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): restablezca sus emociones e incorpore una forma práctica de avanzar. Diga no a cualquiera que intente interferir con sus planes o aprovecharse de usted. La mejor manera de alcanzar sus objetivos es hacer las cosas con concentración y disciplina. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea la voz de la razón. Construya lo que quiere que represente su vida. Implemente cambios para garantizar su comodidad y felicidad, y realice inversiones creativas que ofrezcan seguridad y beneficios a largo plazo. Elija la paciencia sobre la intolerancia y el amor sobre el odio. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): su participación y determinación le ayudarán a alcanzar su meta. Cumplir a tiempo y ser consciente de lo que se espera de usted será satisfactorio y le brindará el alivio de saber que todo estará bien. La productividad y el cumplimiento de un presupuesto son lo mejor para usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no sea duro consigo mismo ni con los demás. Observe lo que está sucediendo y responda con una actitud positiva y la voluntad de hacer algo para marcar la diferencia. Una palabra amable cambiará la forma en que lo ven los demás. Es evidente una ganancia financiera o un regalo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.