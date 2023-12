Horóscopo de hoy: día lunes 11 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mo’Nique, 56; Gary Dourdan, 57; Jermaine Jackson, 69; Bess Armstrong, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija asumir la responsabilidad de su felicidad y aclare los hechos antes de compartir sus ideas. Preste atención a lo que otros esperan o requieren antes de comprometerse con algo que consuma mucho tiempo o sea costoso. No deje que el cambio dicte su próximo paso. Haga aquello que lo hace feliz y no deje que nadie lo haga sentir culpable por seguir a su corazón o sus sueños. Sus números son 8, 14, 19, 24, 32, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es innovador, disciplinado y sabe aprovechar las oportunidades. Es influyente y cooperativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): muestre disciplina al gastar y manejar cuestiones contractuales o médicas. Saber y hacer lo que es mejor para usted y cumplirlo marcará la diferencia. Esté abierto a sugerencias, aprendizaje y aceptación de cambios de última hora. Alcanzará sus objetivos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome el control y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. En caso de duda, consulte a un experto y aprenda sobre la marcha. Su éxito depende de su astucia y de su capacidad para admitir cuándo se equivoca o si se queda corto. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): demasiadas opciones lo confundirán. El equilibrio entre el trabajo y el hogar necesita un ajuste si desea mantener la paz y hacer las cosas a tiempo. Sepa cuándo decir no a las demandas y evitará un revés emocional. Aborde primero las responsabilidades. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención; verá lo que se está gestando antes de que se convierta en un problema. Afrontar mucho y muy rápido conducirá a un costoso error de cálculo. Un ritmo constante y rodearse de expertos lo tranquilizará y fomentará la acción práctica. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): diríjase en una dirección que le entusiasme en lugar de dejar que alguien más dicte su próximo movimiento. Un enfoque enérgico hacia algo que le brinda alegría lo alentará a desarrollar habilidades que conducirán a mayores ingresos o conexiones valiosas. Ponga su energía donde cuenta. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tenga cuidado cuando trate con otras personas. Si realiza cambios que amenacen la seguridad de alguien más, aflorarán las emociones y la ira. Considere lo que es importante para sus seres queridos y compénselo para asegurarse de que nadie se quede atrás. Un cambio con amabilidad y una explicación darán sus frutos. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea realista al afrontar los cambios en el hogar o en la dinámica familiar. Llevarse bien le ayudará a obtener una perspectiva sobre su propósito y eficacia. No sobrepase sus límites ni se quede corto con sus contribuciones. No ponga excusas; haga su parte y termine lo que empieza. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): busque una oportunidad y descubrirá el estilo de vida que se adapta a sus necesidades. Piense más en cómo puede explotar lo que le gusta hacer. No espere a que alguien más intervenga y se haga cargo. Se favorece el beneficio personal, el crecimiento y la autosuperación. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga lo que pueda. No ceda ante los límites establecidos por otros. Haga lo que le parezca correcto y lo mejor para usted. Un enfoque enérgico de sus responsabilidades influirá en lo que los demás piensan de usted y de sus contribuciones. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): deje descansar sus emociones y aborde los asuntos financieros y comerciales usando el sentido común. Coloque su dinero en efectivo donde marque la diferencia en lugar de dejar que le haga un agujero en el bolsillo. Pague deudas, implemente mejoras en la eficiencia del hogar y limite sus gastos para las fiestas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no sienta que debe seguir el ritmo de sus vecinos ni involucrarse en algo que no le interesa porque otros sí lo hacen. Considere sus opciones y haga lo que sea mejor para usted. No arriesgue su salud y bienestar para complacer a los demás. Ate los cabos sueltos. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a su flujo de caja. El gasto emocional lo endeudará. Esté atento a las suscripciones, estafas y otros costos ocultos que pueden hacerlo vulnerable. Un cambio de actitud hacia el ahorro lo tranquilizará y le ayudará a reducir sus deudas. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.