Horóscopo de hoy: día martes 12 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mayim Bialik, 48; Madchen Amick, 53; Regina Hall, 53; Jennifer Connelly, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cíñase a la verdad y conozca los hechos. Atraviese los altibajos que se le presenten utilizando su gran energía, creatividad, fuerza y coraje para asegurarse de terminar las cosas y cosechar las recompensas. Depende de usted controlar todos los aspectos de su vida si planea llegar a su destino y sentirse bien con cómo se desarrollan las cosas. Mostrar gratitud enriquecerá su vida. Sus números son 6, 13, 22, 28, 39, 45, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, servicial y entusiasta. Es creativo y tolerante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una mente abierta le ayudará a decidir qué es factible y cuál es la mejor manera de utilizar su energía para alcanzar su objetivo. Hable sobre sus planes con quienes vayan a ser afectados por sus decisiones. Las relaciones positivas le darán la fuerza para manifestar sus sueños. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que nadie lo convenza de donar algo que no puede permitirse perder. Mostrar generosidad puede ser inspirador, pero no si termina sufriendo. Piense detenidamente en lugar de permitir que la tentación y la espontaneidad conduzcan a la decepción y la pérdida. Prosperará gracias a una experiencia de aprendizaje. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): siga adelante, pero no se deje engañar por lo que hagan o digan otros. Alguien más lo engañará si se ve beneficiado. Cíñase a lo que funcione mejor para usted y no se detenga hasta estar satisfecho con lo que logra. Lo hará mejor si trabaja solo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): diga lo que piensa y haga preguntas, luego cambie lo que sea necesario en base a lo que descubra. Una asociación requerirá que usted establezca límites o reglas para evitar situaciones que puedan generar dificultades. La comprensión y la confianza son obligatorias para evitar una interrupción en la comunicación. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en algo que requiera energía, habilidades o contactos que puedan ayudarle a salir adelante. Un desafío exigirá que redefina lo que quiere hacer a continuación. No permita que los cambios que hagan otros lo confundan o le causen estrés o tensión. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aprenda de una experiencia y cambie lo que ya no le funciona. Establezca estándares altos y ponga en práctica su plan. Utilice su conocimiento y disciplina para lograr alianzas que tengan algo que aportar a su causa o a lo que le interese. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): observe quién está haciendo qué y alinéese a aquellos con quienes siente que tiene más en común. Conseguirá más si evita discutir sobre asuntos triviales que no le conciernen. Sepa dónde encaja y alcanzará sus expectativas. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga sugerencias, cambie las cosas a su favor y continúe con su día. Las oportunidades llegan a aquellos que están dispuestos a dejarse llevar y convertir lo negativo en positivo. Piense fuera de la caja y vea qué sucede. Haga más trabajo de preparación y gaste menos dinero. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche atentamente y explique su respuesta para proteger su espacio y sus planes. Un esfuerzo conjunto le hará la vida más fácil y reducirá sus gastos. Antes de seguir adelante analice cualquier información que crea que podría ser engañosa. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): amplíe sus perspectivas, verifique sus inversiones o implemente actualizaciones que reduzcan sus gastos generales. Un cambio positivo en casa dará lugar a nuevos comienzos. Un compromiso parece prometedor y se favorecen el amor y el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si dedica tiempo obtendrá acceso a una oportunidad relacionada con el trabajo. Obtenga lo que desea por escrito. Haga lo que pueda para aliviar el estrés y evitar la tentación. Asistir a un evento festivo de establecimiento de contactos requerirá moderación y pondrá a prueba su brújula moral. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): nadie es perfecto. No crea todo lo que escucha ni se deje llevar por las exageraciones que alguien tiene para ofrecer. Mire hacia adentro, preste atención a cómo se ve y se siente, y cuide su futuro en lo físico, mental y financiero. La disciplina dará sus frutos. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.