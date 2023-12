Horóscopo de hoy: día viernes 15 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Maude Apatow, 26; Adam Brody, 44; Julie Taymor, 71; Don Johnson, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome en serio las responsabilidades y maneje con cuidado sus finanzas. No confíe en que otros le ofrezcan buenos consejos o cumplan promesas imposibles. Estar preparado, dispuesto y ser capaz de hacer las cosas lo tranquilizará y lo animará a ser plenamente responsable de sus logros y su felicidad. Confíe en sí mismo y no dé nada por sentado; los beneficios no lo decepcionarán. Sus números son 4, 15, 23, 31, 35, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, reservado y disciplinado. Es aventurero y talentoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aprenda de sus errores. Adopte un enfoque reservado ante situaciones delicadas. Dirija sabiamente su energía y trace su plan antes de salir de compras o de asistir a festividades. No se sienta inclinado a aceptar ni a negarse algo para apaciguar a los demás. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): diga no a la tentación. Es temporada festiva y es fácil quedar atrapado en el ajetreo y el bullicio y gastar más de lo que puede permitirse. Elabore un presupuesto y un plan para evitar un costoso revés emocional, financiero o físico. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cuide bien sus posesiones, dinero y secretos. Fomente las relaciones que le importan y aléjese de aquellos en quienes no puede confiar. Si usa su imaginación cuando intenta resolver un dilema, superará a cualquiera que intente desviarlo. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): juegue para ganar. Explore las posibilidades, sitúese donde está la acción y algo bueno sucederá. Utilice su conocimiento, experiencia y habilidades para superar a cualquiera que lo desafíe o que intente competir con usted. Elija la gratitud como guía y borre la negatividad de su mente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): desafíese a sí mismo. Las festividades relacionadas con el trabajo le permitirán establecer contactos. Muestre compasión y lealtad y alguien verá su potencial. Actualice su imagen y vístase para el éxito, y no pasará desapercibido. Controle sus emociones, independientemente de lo que hagan o digan los demás. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que las emociones interfieran con los negocios. Es posible que no esté de acuerdo o no le guste lo que sucede en el lugar de trabajo, pero una actitud positiva ayudará más que enojarse o ponerse irritable con un superior. Sea productivo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se quede atrapado en el sueño de otra persona. Ponga su energía en su felicidad y participe en eventos y actividades que lo acerquen al destino de su elección. Diga no a situaciones que ya no le funcionan y construya la vida que desea. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hable desde el corazón. La transparencia conducirá a la estabilidad en el hogar y en las relaciones significativas. Hable sobre sus verdaderos sentimientos e intenciones; los comentarios que reciba acabarán con la incertidumbre y el estrés de las simulaciones. Abrace la verdad, el amor y la felicidad. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un error de cálculo lo dejará preguntándose qué hacer a continuación. Analice sus alternativas y encontrará cómo utilizar sus habilidades para compensar cualquier discrepancia que encuentre. Haga que sus palabras sean escasas y sus acciones cuenten. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aproveche una oportunidad financiera. Puede reforzar el camino a seguir utilizando el ingenio y el sentido común. Diga la verdad y siga adelante. Proteja lo que tanto ha trabajado para conseguir e implemente los cambios que favorecen el crecimiento personal y un mejor estilo de vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga a su corazón y ponga su energía donde contribuya a lo que desea desarrollar. No se sienta menospreciado si alguien toma un camino diferente. Está bien tomar caminos separados y conectarse cuando sea el mejor momento. La aceptación y el agradecimiento son esenciales. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no saque conclusiones precipitadas ni busque pelea. Sea agradecido y esté dispuesto a ayudar a los demás. Sea quien calme las aguas y ofrezca paz y amor a quienes encuentre. Su actitud lo conducirá a obsequios y ganancias mucho más allá de sus expectativas. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.