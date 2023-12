Horóscopo de hoy: día martes 19 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Marla Sokoloff, 43; Jake Gyllenhaal, 43; Alyssa Milano, 51; Tyson Beckford, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: determine lo que desea lograr y abra una conversación con alguien que lo sepa y pueda ayudarlo a navegar el proceso para llegar a su destino. Pida orientación, pero prepárese para lograr su objetivo por sí mismo. Establezca un plan y avance silenciosamente. El próximo año será uno de sorpresas y cambios inesperados que ofrecerán beneficios más allá de sus expectativas. Sus números son 4, 12, 18, 27, 31, 35, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, decidido y sabe aprovechar las oportunidades. Es creativo y seguro de sí mismo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): es fundamental encontrar el momento oportuno. Revise sus inversiones y modifique lo que necesite actualización. Obtenga información de primera mano para evitar ser engañado por una interpretación errónea. Lleve a cabo cambios que fomenten mejores relaciones con sus socios. Ate los cabos sueltos y ocúpese de los asuntos que podrían entorpecer sus planes. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): prepárese para aprovechar cualquier oportunidad que se le presente. Viajar, explorar actividades educativas y asociarse con personas que van en una dirección similar le darán impulso y le permitirán avanzar antes de que acabe el año. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): acepte lo que necesita hacer antes de que termine el año. No permita que nadie lo lleve por el mal camino ni lo convenza de descuidar sus responsabilidades. Su diligencia es lo que lo salvará de la pérdida. No crea todo lo que escucha ni ceda a la intromisión emocional. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): escuche con atención; amplíe su mente y sus opciones. Llame a aquellos que ofrecen buenos consejos y que piensa que podrían contribuir a algo que desea realizar. Un cambio de imagen que le brinde un atractivo actualizado llamará la atención. El romance va en aumento. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un cambio relacionado con el trabajo le dará algo que considerar. Investigue sus opciones y prepárese para dar un paso. Un evento festivo propicio para el establecimiento de contactos jugará a su favor. Ponga su energía donde cuenta y diga no a la tentación. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la mente abierta y no permita que el ajetreo y el bullicio lo abrumen. Comuníquese con sus seres queridos, pero no intente hacer demasiado por muchos. El equilibrio es necesario si quiere que las cosas vayan bien. Sea bueno consigo mismo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): organice un viaje o una salida con amigos o familiares que no ve con suficiente frecuencia. Difunda alegría festiva haciendo o diciendo algo alegre o útil. Piense en los cambios que desea realizar durante el próximo año y comience temprano sus propósitos de Año Nuevo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no es necesario gastar demasiado para disfrutar. Reunirse con sus seres queridos despertará su imaginación y le dará muchas ideas para realizar el próximo año. Cambiar su actitud o actualizar su imagen generará elogios y aumentará su moral. Se favorece el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no haga promesas que no pueda cumplir ni dependa de que alguien más las cumpla. Siga avanzando en una dirección que se acerque a su objetivo. No confíe en los demás, centrarse en lo que mejor sabe hacer es la mejor solución. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): formule un plan que garantice su seguridad y su capacidad para hacer las cosas a tiempo. Un acontecimiento en el hogar o en el trabajo generará una oportunidad inesperada que lo incentivará a alcanzar su objetivo de vida. Celebre su buena suerte y planifique un futuro brillante. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea innovador y haga un cambio que lo aleje de la negatividad, las deudas y el estrés. Diga no a la extravagancia y a intentar complacer a todos. Establezca un presupuesto y busque formas originales de hacer sonreír a sus seres queridos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no crea todo lo que escucha, pero sea amable y disfrute la retórica. Páguelo con amabilidad, animando a otros a hacer lo mismo. Elija el amor y el afecto en lugar de obsequios lujosos. Está con la persona equivocada si debe comprar su amor. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.