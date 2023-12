Horóscopo de hoy: día viernes 22 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jordin Sparks, 34; Brooke Nevin, 41; Ralph Fiennes, 61; Diane Sawyer, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sus habilidades verbales están por las nubes. Es hora de negociar y poner en práctica cosas que mejoren su vida. Tenga en cuenta aquello que lo hace feliz e implemente cambios que le ayuden a alcanzar su objetivo. Si planea llevar su vida en una dirección que supere sus expectativas, no pierda el tiempo postergando las cosas; hay trabajo que hacer. Sus números son 5, 12, 22, 27, 33, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es es perspicaz, práctico y ambicioso. Es persistente y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): establezca un ritmo y continúe hasta que esté satisfecho con sus logros. No espere recibir mucha ayuda ni complacer a todos. Procure ocuparse de sus necesidades y darse una palmada en la espalda por lo que logra. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome notas, haga una lista y organícese, y todo lo demás encajará en su lugar. Puede mejorar una relación significativa apoyando a esa persona y ayudándola a llegar a donde quiere ir. El amor y el romance están en las estrellas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no ceda y respete su presupuesto. No se entretenga comprando en lugares que no puede pagar ni tratando de asumir más de lo que puede manejar para tratar de impresionar a alguien más. Si usa su imaginación, podrá idear un plan rentable. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): llame a aquellos con quienes sabe que puede contar cuando se encuentra en una situación difícil y algo bueno sucederá. Una petición emotiva combinada con entusiasmo y una idea genial solidificarán sus planes y le darán el coraje para terminar lo que empieza. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado; algo que suena demasiado bueno para ser verdad probablemente carece de sustancia. No se entretenga con algo que cueste más que su presupuesto. No puede comprar el amor, pero sus acciones y palabras de agradecimiento pueden marcar la diferencia para alguien especial. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): extienda sus alas y vuele. Hacer planes de viaje, visitar a viejos amigos o esmerarse al buscar algo especial para alguien a quien ama le dará vida a su vida. Abrace el espíritu de la temporada festiva y se le ocurrirán ideas que conducirán a cambios positivos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje que sus acciones hablen por usted. No permita que nadie se aproveche de su persona ni lo convenza de hacer algo que no quiere. Manténgase activo y comuníquese con aquellos que disfrutan de las mismas cosas y se sentirá a gusto. No haga compras improvisadas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): encuentre maneras de mejorar su vida. Depende de usted liderar el camino y generar entusiasmo en los demás para asegurarse de obtener el respaldo que necesita para llegar a su destino. La oportunidad está al alcance; depende de usted hacerlo realidad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): en esta temporada festiva tómese el tiempo para descubrir qué les gusta y cómo puede hacer algo especial por sus seres queridos. Lo que haga por ellos superará con creces cualquier cosa que pueda comprar. Obsequie los regalos más grandes de todo este año, su tiempo y su amor. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): trate de complacerse a sí mismo. La comodidad, la conveniencia y el amor son los caminos hacia la satisfacción. Piense creativamente para idear un plan que sea rentable y lo entusiasme. Un cambio en su salón o lugar de trabajo tendrá un efecto positivo. El romance se ve favorecido. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): se intensificarán la emociones con el estrés de una agenda ocupada o por tratar de complacer a demasiadas personas a expensas de su salud y bienestar financiero. Recupérese y ponga en marcha un plan que sea rentable y sin estrés. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una actitud creativa y disciplinada le ayudará a pasar el día. Maneje los asuntos monetarios con cuidado y absténgase de realizar compras impulsivas. Ponga su energía en causas humanitarias que brinden alegría a los demás y lo hagan sentir bien consigo mismo. Se favorece el romance. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.