Horóscopo de hoy: día domingo 24 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Seacrest, 49; Stephenie Meyer, 50; Ricky Martin, 52; Diedrich Bader, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la oportunidad de realizar un cambio positivo está al alcance. Considere las mejoras que desea realizar e investigue. Estar preparado para dar el visto bueno cuando surja una oportunidad hará que su viaje sea agradable. No permita que los extraños ni sus emociones se interpongan en su camino. Una actitud dedicada y una visión clara lo conducirán al éxito deseado. Viva la vida a su manera y disfrute del viaje. Sus números son 7, 14, 21, 26, 34, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted está motivado, sabe aprovechar las oportunidades y es astuto. Es innovador y preciso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): serán necesarias tolerancia y bondad. Desenterrar el pasado no ayudará a mejorar las cosas ni arrojará una luz positiva. Haga un pequeño examen de conciencia antes de señalar con el dedo a los demás. Elija la paz y el amor en lugar de la discordia para evitar arrepentimientos. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ya es hora de un cambio y volver a sus raíces lo ayudará a seguir adelante. No a todos les gustarán sus decisiones, pero es hora de hacer aquello que lo hace feliz. Un obsequio o una ganancia financiera le ayudarán a seguir adelante con sus planes. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no limite sus logros. Fije su mirada en lo que es importante para usted y hágalo realidad. No permita que nadie lo ponga en una situación comprometedora ni lo lleve por mal camino. Emplee sus habilidades a su favor y diga no a los que pretenden utilizarlo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga alarde de sus cualidades, diviértase y realice cambios que lo hagan sentir feliz y satisfecho con sus intenciones y objetivos. Llame a aquellos con quienes disfruta trabajar para confirmar que desea colaborar más a menudo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): use su imaginación y sorprenda a todos con sus ofrecimintos. No permita que el dinero se le escape de las manos comprando artículos innecesarios. La mejor impresión que dará a los demás será su más sincero amor y gratitud. Evite espacios pequeños que puedan suponer riesgos para la salud. Viaje ligero. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea consciente de la dinámica familiar y facilite que alguien que tenga dificultades para adaptarse se sienta bienvenido. Cambiar su apariencia o su entorno atraerá elogios por su ingenio. No deje que el exceso arruine su diversión. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): diga lo que piensa y marque la diferencia, pero antes asegúrese de tener los hechos claros. Alguien lo engañará si se le da la oportunidad. La mejor manera de estabilizar una situación es ofreciendo soluciones veraces y de sentido común. Haga lo correcto. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): atienda asuntos de dinero urgentes o inquietudes que tenga sobre salud o sobre alguien a quien ama. Sus cambios pondrán fin a sus preocupaciones y le darán la esperanza de un futuro mejor. El amor y el romance van en aumento y se acercan tiempos divertidos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): se enfrentará a una decepción si espera que alguien lo ayude sin controlar su progreso. No pierda de vista su cronograma ni sus objetivos y no deje que intervengan factores emocionales. No comparta información personal ni chismes. Sea fiel a sí mismo y amable con los demás. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si hace algo caritativo el resultado será conmovedor. Déjese guiar por su intuición a la hora de tratar con dinero, asuntos legales y salud. Realice cambios en casa que alivien el estrés agregando comodidad y conveniencia a su rutina diaria. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acurrúquese con sus seres queridos y disfrute del espíritu de la temporada festiva. Relájese y agradezca lo que tiene y a aquellos que contribuyen a su felicidad. Imagine los cambios que desea realizar, inicie conversaciones y ponga las cosas en marcha. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que las emociones intervengan y limiten lo que puede lograr. Sea honesto consigo mismo y haga lo mejor para usted. La forma en que maneje los temas delicados marcará la diferencia en el resultado. Tome el camino correcto y no mire atrás. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.