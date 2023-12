Horóscopo de hoy: día miércoles 27 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Timothee Chalamet, 28; Hayley Williams, 35; Gerard Depardieu, 75; John Amos, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: observe aquello con lo qué tiene que trabajar y luego adáptelo a sus horarios, circunstancias y recursos. Un enfoque práctico y honesto para administrar su vida personal y un enfoque innovador para la gestión financiera y de estilo de vida lo ayudarán a ganarse el respeto y el aliento de quienes más le importan. No deje que influencias negativas se infiltren en su territorio. Aléjese de los mentirosos, los tramposos y los abusadores. Sus números son 2, 13, 24, 29, 36, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, poderoso y persuasivo. Es ambicioso y firme.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ocuparse de los asuntos pendientes aliviará el estrés y despejará el camino que conduce a la diversión y los juegos. Acercarse a alguien que le suponga un desafío intelectual despertará su imaginación y le hará pensar en lo que quiere lograr a continuación. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la superación personal le traerá beneficios. Concéntrese en terminar las cosas, prepararse para el nuevo año y establezca pautas financieras, físicas y mentales que le ayuden a ser y dar lo mejor de sí. Algo bueno sucederá si habla sobre planes y metas con sus seres queridos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dedique energía al cambio positivo, no a sermonear. Cualquiera puede quejarse o armar un escándalo, pero quienes hacen de este un mundo mejor, se sienten bien con sus logros. Confíe en su voz interior y siga sus instintos. Haga aquello que satisfaga su alma. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un cambio de planes lo beneficiará. Deje que las situaciones se desarrollen con naturalidad; le resultará más fácil conectarse con personas que comparten sus sentimientos. Una empresa conjunta parece prometedora, pero verifique la información que reciba antes de comprometerse a participar. Las mejoras personales le agradarán. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): desafíese mentalmente y descubrirá algo fascinante que le ayudará a sortear las conversaciones con aquellos que no comparten sus creencias. Haga un lado todas las diferencias y apele al aspecto humano de la vida y se desarrollarán puntos en común. Extienda su mano y sea amable. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): apoye a personas con ideas afines y termine el trabajo. Cambiar su entorno o las actividades en las que participa le ayudará a ver las situaciones de manera diferente. No discuta con alguien que no juega limpio. Ocúpese de sus asuntos y haga lo suyo. Se favorece el romance. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las emociones desencadenarán reacciones. Observe todos los aspectos de una situación y elija sabiamente sus palabras. No tiene sentido molestar a alguien para quedar bien. Haga a un lado su ego y preste atención a lo que hace y a los que ama. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): muévase, visite, reciba invitados y converse. Escuche, observe y esté abierto a sugerencias. Su forma de pensar marcará la diferencia, así que ponga una sonrisa en su rostro y mantenga la tentación a distancia. Proteja su dinero, sus posesiones y su reputación, y no crea todo lo que escuche. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las reuniones serán intensas. Relájese y mantenga la conversación en un plano humorístico y divertido. Deje que la amabilidad y la consideración guíen el camino. Ofrecer ayuda a quienes la necesitan es su forma de demostrar cuánto se preocupa. Haga todo lo posible por promover la paz, no los problemas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): juegue como un campeón. Mantenga en alto la cabeza y pavonéese y deslumbrará a quienes encuentre con su confianza, calidez y perspicacia. Esparza un poco de alegría y abrirá puertas que respaldarán sus esfuerzos y ofrecerán conexiones que le harán la vida más fácil. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reviva recuerdos con sus seres queridos. Repasar los acontecimientos pasados le ayudará a darse cuenta de los cambios que desea realizar el próximo año. Deje que sus acciones preparen el escenario para lo que está por venir. No se interponga en el camino de otra persona. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la mente abierta, pero no se ponga en una posición vulnerable. Viajar puede ser costoso y presentar riesgos para la salud si no se toman precauciones. No deje nada al azar. Conozca los hechos y propague la verdad, el amor y la felicidad. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.