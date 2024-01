Horóscopo de hoy: día lunes 08 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cynthia Erivo, 37; Gaby Hoffmann, 42; Sarah Polley, 45; Shirley Bassey, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no pierda de vista la pelota. Manténgase enfocado en lo que es importante para usted y confíe en la experiencia y el conocimiento que perfeccionó para alcanzar sus metas personales, financieras y físicas. Tome la iniciativa de ser innovador. Establezca estándares altos y no permita que influencias externas lo lleven por el camino equivocado. Sólo usted sabe lo que necesita para hacer su vida más fácil. Elija lo que le haga feliz y no mire atrás. Sus números son 8, 11, 19, 23, 31, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted está motivado, es optimista y flexible. Es alegre y carismático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite correr riesgos físicos, emocionales o financieros. Escuche y luego compruebe cualquier información que reciba. Trate de agregar estabilidad a su vida y evite el estrés debido a la incertidumbre y la desinformación. El cambio positivo es posible si crea oportunidades y las lleva a cabo. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga seguros su dinero, posesiones e ideas. Alguien estará ansioso por quitarle su dinero o engañarlo. Busque oportunidades; se producirá un cambio positivo. Depende de usted dar el primer paso y hacer que las cosas sucedan. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado; alguien estará ansioso por desviarlo o aprovecharse de usted. Guarde su información personal y sea observador cuando trate con socios o aquellos que le hagan ofertas imposibles. Si alguien le pide dinero o intenta cobrar de más, aléjese. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no ofrezca demasiada información ni adorne las situaciones. Debe ceñirse a la verdad y utilizar su perspicacia e intuición para hacer realidad sus sueños. Llame a aquellos en quienes sabe que puede contar. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en eventos que respalden una plataforma que muestre su oferta. Utilice tácticas físicas, emocionales e intelectuales para dar una visión integral de las posibilidades. No se quede corto por dejar que alguien más interfiera con sus planes. Tome las riendas y haga que las cosas sucedan. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje en suspenso las cosas que no puede cambiar y regrese a mejorar lo que sea factible. Adquiera una habilidad. Investigue e involúcrese en eventos y pasatiempos que amplíen su conocimiento y le ayuden a ver lo que es posible. Realice cambios para ampliar su comodidad en casa. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): esté atento a los gastos. El dinero se filtrará entre sus dedos si no presta atención. No permita que la ira arruine su día o su relación con alguien cercano. Dedique más tiempo y esfuerzo a mejoras personales en lugar de intentar cambiar a los demás. Se favorece el romance. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): es hora de cambiar las cosas y cambiar su vida. Tenga en cuenta aquello que lo estabiliza, ofrezca refuerzos positivos y comience a construir la infraestructura para albergar la transformación que desea realizar. No confíe en los demás; cree oportunidades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea feliz y viva su vida a su manera. No permita que nadie lo limite ni lo controle. Investigue y elija lo que sea mejor para usted. Un cambio en su profesión parece atractivo. Antes de aceptar, analice los detalles y obtenga por escrito lo que desea. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): encuentre alternativas que ofrezcan eficiencia en el hogar. Reducir sus gastos generales le ayudará a recuperar el control que necesita para equilibrar su vida personal y profesional. Cuanto más práctico sea, más ahorrará. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un momento para reflexionar y reconectarse con espíritus afines. Un ajuste de actitud le ofrecerá una alternativa realista a su estilo de vida. No permita que los cambios que otros elijan lo tienten a seguir su ejemplo. El mejor paso es el que lleva hacia la felicidad personal. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): antes de comenzar su viaje investigue los obstáculos. Infórmese y prepárese físicamente para su próximo emprendimiento. El tiempo y el esfuerzo que dedique evitarán contratiempos innecesarios. Rodéese de personas de confianza. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.