Horóscopo de hoy: día domingo 21 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Booboo Stewart, 30; Ashton Eaton, 36; Emma Bunton, 48; Geena Davis, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque lo positivo en cada situación, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Supervise los asuntos financieros, contractuales y médicos. Puede pedir información, pero mantener el control es la forma más eficaz de conseguir lo que desea. Los ajustes menores le ayudarán a mantener el rumbo y alcanzar sus objetivos. Sus números son 8, 12, 21, 27, 33, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, comprometido y original. Es elocuente y prolífico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evalúe su situación y considere qué sector necesita una revisión. Cuente sus gastos, piense en cómo recortarlos y dejar espacio monetario para lo que desea explorar. Deje de repetir; comience a implementar los cambios que lo llevarán a donde desea ir. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): explore y expanda su mente. Aprender o probar algo nuevo demostrará lo que es posible. Los viajes, las actividades educativas y la investigación le ayudarán a descubrir lo que es factible física y financieramente. Es mejor prevenir que lamentar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): esté abierto a sugerencias, pero tome decisiones que se adapten a sus necesidades. Un incidente emocional generará preguntas sobre la conexión que tiene con alguien más. En caso de duda, sea observador; sólo el tiempo y las acciones revelarán qué causas subyacentes se están gestando. Es necesaria la paciencia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a cómo reaccionan los demás. El conocimiento es la clave para tomar la decisión correcta y evitar situaciones comprometedoras. No sienta que debe hacer todo lo posible para impresionar a alguien más. Sea usted mismo, siga a su corazón y asuma la responsabilidad de su felicidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda de sus errores, comparta ideas y escuche las preocupaciones de los demás. No sienta la necesidad de imponer un cambio porque alguien más lo hace. Está bien ir en una dirección diferente. Haga aquello que lo hace feliz y permita a sus seres queridos el mismo privilegio. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuídese a sí mismo y a sus seres queridos. Surgirán problemas domésticos si no resuelve los problemas emocionales. Comparta sus sentimientos y esté dispuesto a hacer concesiones. Un cambio fomentará una mejor comunicación y un resultado feliz. Haga preguntas desafiantes y apéguese a la verdad. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si dedica tiempo a discutir en lugar de hacerse cargo de las responsabilidades aumentarán la frustración y la tensión. Concéntrese en terminar lo que empieza y en cuidar de su bienestar emocional. Sentirse bien consigo mismo y con sus logros eliminará la negatividad y la interferencia externa. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no aplique presión donde no sea necesario. Sea innovador y utilice su conocimiento y experiencia para lograr lo que desea. Un diálogo abierto le ayudará a evitar interferencias y le permitirá tener tiempo para ocuparse de lo que es importante para usted. Reconozca las situaciones de manipulación. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): maneje con cuidado los asuntos financieros y los gastos compartidos. Darle a alguien acceso a información personal terminará costándole. Establezca límites antes de firmar un acuerdo o comprometerse con algo que implique esfuerzos conjuntos. Sea consciente de los defectos de otras personas y aprenda a decir que no. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): manténgase abierto a sugerencias, pero haga lo que sea mejor para usted. Un cambio en el hogar le dará un respiro para explorar posibilidades. No renuncie a sus sueños; debe iniciar un plan que le ayude a implementar aquello que lo hace feliz. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): establezca contactos, comuníquese con expertos y conéctese con personas que puedan promover sus intereses. Un cambio de escenario despertará su imaginación y lo animará a considerar sus opciones. Un ajuste en el hogar jugará a su favor. Reorganice su espacio para satisfacer sus necesidades. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese el tiempo para darse la oportunidad de repensar su próximo paso. No permita que lo presionen para lhacer algo que no está preparado para hacer. Tenga en cuenta qué lo hace feliz y le aporta tranquilidad. Invierta en promover sus sueños, no los de otra persona. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.