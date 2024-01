Horóscopo de hoy: día miércoles 24 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mischa Barton, 38; Tatyana Ali, 45; Ed Helms, 50; Neil Diamond, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención, sea directo y no deje nada al azar. Depende de usted adaptarse a sus necesidades. No haga concesiones en cuanto a su pasión, a sus objetivos y a su salud. Establezca estándares y expectativas altos y concéntrese en alcanzar sus objetivos con tiempo de sobra. Esfuércese por alcanzar la perfección y diga no a cualquiera que intente desviarlo. Tome el crédito por sus acciones. Sus números son 3, 12, 19, 21, 29, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, perspicaz y amigable. Es organizado y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acérquese a alguien en quien confíe para que le brinde información sobre una situación personal o profesional. Únase a quien se sienta tan motivado como usted a contribuir a una causa que le interesa. Cuide mejor su salud y haga todo lo posible para evitar lesiones. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): adquirirá rápidamente información y habilidades. Emprenda un camino de descubrimiento y se sorprenderá de aquello que aprenda y de los cambios que decida implementar. Diga no a cualquiera que intente intimidarlo o controlarlo. Hágase cargo y siga sus instintos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): antes de hacer un movimiento verifique los hechos. Aprenda todo lo que pueda sobre las personas con las que tratará y las expectativas que los demás tienen sobre usted. No confíe en la palabra de alguien más; consiga lo que quiere por escrito. Prometa sólo lo que pueda cumplir. La verdad tiene importancia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aclare cualquier malentendido. Antes de comenzar algo nuevo asegúrese de que todos estén de acuerdo. Tomar el control garantizará que no se desvíe por asuntos triviales ni interferencias. Una asociación parece prometedora. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elija mantenimiento en lugar de reemplazo. Mantenga sus costos bajos y sus objetivos factibles; aliviará el estrés. Si hace el trabajo usted mismo, adquirirá habilidades adicionales que le resultarán útiles. Reduzca sus gastos generales y establezca un plan financiero. Los excesos son el enemigo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda. Utilice sus conocimientos y experiencia para superar a cualquiera que quiera enfrentarlo. Un cambio de planes jugará a su favor. Involúcrese en algo que le interese y marque la diferencia en el resultado. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga haciendo lo que mejor sabe hacer e ignore las influencias externas que intentan arruinar sus planes. Depende de usted evitar la negatividad y hacer realidad sus sueños. En caso de duda, siga a su corazón y no se arrepentirá. Viva dentro de sus posibilidades. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): despierte y reconozca lo que tiene a su favor. No permita que una persona que intenta manipularlo obstaculice su capacidad de salir adelante. Confíe en sí mismo y desarrollará una plataforma singular para lanzar lo que desea lograr. La acción positiva dará sus frutos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no confíe en que otra persona haga las cosas por usted. Tome la iniciativa y haga lo mejor que pueda. Su entusiasmo y energía pura le ayudarán a llegar a la meta. Evite gastos emocionales, gastos compartidos y decisiones impulsivas. Planifique sus acciones. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome lo que es suyo y no mire atrás. Establezca su rumbo y proceda con confianza. Mantenga a todos al día para evitar interferencias. Tratar los asuntos a medida que surjan le dará ventaja cuando más la necesite. Una oportunidad está a su alcance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se mueva hasta que las cosas se calmen. Aprenda de lo que sucede a su alrededor y evitará quedar atrapado en una trampa similar. Póngase en contacto con aliados que puedan ofrecerle buenos consejos o una pista que lo ayude a establecerse en otros mercados. Las contribuciones que haga darán sus frutos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): realice cambios que lo animen a perseguir sus objetivos. Permita que su imaginación se haga cargo y descubrirá cómo convertir una idea en una empresa próspera. Llame a expertos y a personas de su confianza para que contribuyan; algo bueno sucederá. Se favorece el romance. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.