Horóscopo de hoy: día jueves 25 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alicia Keys, 43; Mia Kirshner, 49; Ana Ortiz, 53; Jenifer Lewis, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: se favorecen las mejoras físicas y el romance. Con trabajo duro e iniciativa se logran cambios positivos. Planifique lo que quiere lograr y aproveche el momento. Convierta cada día en una aventura. Manténgase abierto a nuevos comienzos, a encuentros casuales y a ampliar sus intereses. Es su trabajo asumir la responsabilidad de su felicidad. Haga del crecimiento personal, las mejoras en el estilo de vida y de las relaciones sus prioridades y su vida mejorará significativamente. Sus números son 4, 15, 23, 34, 37, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, impaciente y productivo. Es desafiante y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no ceda ante la presión. Considere qué es mejor para usted y ofrezca lo que sea factible. Aléjese de cualquiera que intente manipularlo para hacer algo que no se ajuste a sus propósitos. Póngase a usted mismo en primer lugar y reconozca lo que es beneficioso para sus objetivos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): amplíe su conciencia, habilidades y estrategias. Vaya directamente a la fuente y descubrirá cualquier defecto antes de que pueda infiltrarse en sus planes. Por favor, no sea tímido cuando se trate de cómo se siente. No pierda el tiempo; descubra dónde está parado. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reúnase con personas que tengan intereses comunes. El progreso que realice a partir de conversaciones que ofrezcan información privilegiada le dará un punto de referencia sobre las posibilidades. No cuente con nadie que lo haya decepcionado en el pasado. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): utilice apropiadamente sus habilidades, pero no asuma tareas para las que no esté capacitado. Llame a un experto cuando sea necesario y asegurará una buena relación con alguien con quien podrá trabajar en el futuro. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siga los puntos y determine antes de comenzar hacia dónde conducen sus planes. Hacerse cargo de demasiado se convertirá en algo costoso que puede endeudarlo y afectar su reputación. Ponga su energía en algo seguro y solo prometa lo que sea factible. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): considere hacer que su espacio sea más atractivo. Hable sobre sus planes y obtendrá la ayuda necesaria para el cambio deseado. Un viaje, una reunión o una expedición de aprendizaje le ayudarán a aprovechar sus habilidades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reconozca los cambios a su alrededor. Deje que sus acciones hablen por sí mismas y evitará un choque verbal. No ponga en riesgo su salud asistiendo a un evento que pueda exponerlo a lesiones o enfermedades. Trate con las personas que conoce y en las que confía. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dé el primer paso. Muestre confianza y tolerancia para seguir adelante. Utilice su ingenio para superar contratiempos o interferencias. Muestre interés, escuche atentamente y obtendrá información valiosa. Lo que aprenda fomentará cambios positivos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga más énfasis cuando se trate de su dinero, cuestiones médicas y contratos. Actualice la documentación, implemente un plan financiero y considere cómo ganar más si actualiza sus habilidades o calificaciones. Protéjase del robo de identidad, de propiedad o de efectos personales. Considere un estilo de vida minimalista. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuando se trata de asociaciones tómese un momento para ordenar sus pensamientos. No permita que sus emociones lo lleven a reaccionar exageradamente o a cruzar límites que puedan alterar su vida, su hogar o su relación. Concéntrese en la superación personal, la interacción positiva y su felicidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea un observador diligente y evitará cometer un error costoso. No se comprometa por el sueño de otra persona. Establezca estándares altos y no permita que sus emociones interfieran con la toma de decisiones acertadas. Pida lo que quiera, aprenda a decir que no y póngase a sí mismo en primer lugar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una situación empeorará si no piensa antes de actuar. Siéntase orgulloso de su apariencia. Dedique tiempo y esfuerzo a hacer ejercicio y a promocionarse para lograr el éxito. Una oportunidad cambiará su forma de ganar dinero y le ofrecerá mayor independencia. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.