Horóscopo de hoy: día lunes 29 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sara Gilbert, 49; Heather Graham, 54; Oprah Winfrey, 70; Tom Selleck, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el camino que conduce a la tranquilidad. Revise contratos, actualice documentos, busque formas de reducir los gastos generales y modifique su estilo de vida para que se ajuste a su presupuesto. Tenga en cuenta lo que es importante para usted y deseche todo lo que ya no necesite o no utilice. Venda artículos y haga todo lo posible para colocar su dinero donde le brinde mayor rentabilidad. Una mayor disciplina le ayudará a descubrir qué lo hace feliz. Sus números son 9, 16, 20, 29, 34, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, generoso y rápido. Es astuto y reservado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): rodéese de personas que lo apoyen. Done tiempo y habilidades a una causa que le importe. No permita que la ira se interponga entre usted y lo que desea. Trate a los demás y a las situaciones con elegancia y encontrará un camino a seguir. La disciplina y la paciencia darán sus frutos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio de trabajo puede tentarlo, pero obtenga lo que desea por escrito antes de realizarlo. El tiempo dedicado a atender las responsabilidades de otra persona lo dejará en una posición precaria. Haga lo suyo y realice cambios que lo beneficien. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no crea en nada ni en nadie sin verificación. Una oferta carecerá de sustancia y le costará si se compromete antes de leer la letra pequeña. Dedique su tiempo y esfuerzo a obtener conocimientos y a estudiar cómo utilizar sus habilidades para evitar pérdidas. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga sus instintos y realice cambios que puedan ofrecer un uso más amplio de sus habilidades, experiencia y conocimientos. Una asociación o propuesta resultará en un cambio positivo en su estilo de vida, le permitirá utilizar sus talentos de maneras únicas y obtener recompensas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): adoptar un enfoque realista ante las cosas le ayudará a evitar desviarse del rumbo. Considere lo que necesita y deshágase de las personas y posesiones que requieren mucho mantenimiento. Ponga su energía donde cuenta y use su inteligencia y talento para ser más astuto que los demás. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): está en una mejor posición de lo que cree. El cambio es factible si está abierto a implementar algo nuevo en su rutina o a actualizar sus habilidades y conocimientos para hacer un mejor trabajo. Sea auténtico; ganará respeto y conocimiento. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): observe lo que sucede a su alrededor. No confíe en que los demás le ofrezcan una opinión honesta o se ocupen de asuntos que le conciernen. Depende de usted asumir la responsabilidad y hacer realidad sus sueños. Implemente cambios para reducir sus gastos generales y simplificar su vida. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): concéntrese en cómo gana y utiliza el dinero. Hable sobre sus planes con expertos, personas en las que confía o aquellos afectados por sus decisiones. Su sinceridad conducirá a conversaciones profundas que le permitirán afinar sus planes con éxito y lograr un mejor estilo de vida. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome decisiones sabias. No todo será lo que parece. La información es tan buena como su fuente y puede comprometerlo si no realiza una investigación exhaustiva antes de actuar. Concéntrese en lo que puede hacer. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): siga adelante con confianza y no mire atrás. Hágase cargo, siga a su corazón y sea dueño de su destino. Implemente los cambios que desee y utilice sus conexiones para lograr sus objetivos. Se avecinan ganancias financieras y mejoras personales. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que nadie le cueste emocional ni financieramente. No siga a la multitud; sea inteligente y tome una ruta rentable. Permita que su intuición lo guíe para aprovechar una propuesta tentadora que encuentre. Diga no a los demás y tome decisiones que lo favorezcan. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si confía en su intuición, descubrirá cómo conseguir lo que desea. La oportunidad de avanzar parece buena y las asociaciones le ayudarán a prosperar. Una ganancia financiera es evidente, pero no gaste antes de que pueda hacer que su inversión funcione para usted. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.