Horóscopo de hoy: día martes 30 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Wilmer Valderrama, 44; Christian Bale, 50; Phil Collins, 73; Charles S. Dutton, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ocuparse de cosas que no puede controlar es una pérdida de tiempo. Propóngase llegar a la raíz de cualquier dilema que se le presente y analizar situaciones que pueda rectificar. Revise contratos, suscripciones y asuntos monetarios trabajando directamente con las instituciones o autoridades. Elegir simplificar su vida lo tranquilizará y le permitirá tener más tiempo para disfrutar de la vida y de sus seres queridos. Sus números son 8, 13, 25, 27, 33, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, sabio y minucioso. Es caritativo y polifacético.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): retroceda para comprender mejor una situación. Haga a un lado el enojo cuando trate con personas que puedan influir en su futuro. Escuche y ofrezca respuestas razonables y objetivas para obtener los resultados que desea lograr. Sea consciente y saldrá victorioso. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aprenda de los errores y obtendrá apoyo para imponer cambios. Considere los costos involucrados mental, emocional y financieramente antes de comenzar. No confíe en que otros le transmitan información válida. Acuda directamente a la fuente y tomará la decisión correcta. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede negociar, pero reconozca lo que está en juego y que la persona con quien trate hará lo que sea necesario para vencerlo en su propio juego. En caso de duda, absténgase, reagrupe y comience de nuevo. No asuma riesgos ni deudas innecesarias. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): investigue, piense y desarrolle un plan que funcione para usted y lo beneficie. No sienta que tiene que seguir a la multitud ni tomar decisiones para complacer a otra persona. Haga lo que funcione para usted y encontrará un camino cómodo para avanzar. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): procese lo que desea lograr y convierta sus ideas en realidad. Los planes simples y asequibles brindarán excelentes resultados que complacerán a quienes confían en su criterio. La disciplina financiera y el trabajo duro serán un ejemplo para aquellos a quienes guíe. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): salga, estire las piernas, respire profundamente y comience algo significativo. No sienta que debe gastar demasiado para impresionar a alguien, lo que tiene para ofrecer desde el corazón es abundante. Es su elección modificar lo que no le gusta. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se exceda, la moderación es el mejor camino a seguir. Si no le gusta lo que escucha obtenga una segunda opinión. Recopilar información le ayudará a obtener lo que desea o necesita, a un precio asequible. Renuncie a una propuesta ostentosa o a un consumo innecesario. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): confíe en sus personas de confianza para que le indiquen la mejor dirección. Las conversaciones conducirán a cambios positivos y a oportunidades increíbles. Utilice su imaginación y determinación para realizar cambios que lo conduzcan a la tranquilidad. Haga que sus prioridades sean la salud y las relaciones. Se favorece el romance. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): estudie la logística de cualquier situación que enfrente para hacer su vida más fácil y menos estresante. No permita que nadie interfiera ni lo empuje hacia algo que lo beneficie más que a usted. Termine lo que empieza y haga aquello que sea mejor para usted. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Implemente un cambio interno para reducir sus gastos generales, no agregue deudas. Utilice el sentido común y diga no a la tentación. Concéntrese en lo que es factible y explore la mejor ruta a seguir. Haga que sus prioridades sean el ejercicio físico y las finanzas. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): use su sentido común y concéntrese en recortes que hagan la vida más manejable. No espere hasta que sea demasiado tarde. Enfrente los problemas y encontrará soluciones. Tome la iniciativa y hallará soluciones viables para cualquier situación que encuentre. Utilice su voz y experiencia para prosperar. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): colabore con personas de ideas afines que alimenten su mente creativa y descubrirá una forma lucrativa de utilizar sus habilidades. Elija asociarse con alguien que saque lo mejor de usted. Los cambios que aplique conducirán al crecimiento financiero. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.