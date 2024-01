Horóscopo de hoy: día miércoles 31 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mario Williams, 39; Justin Timberlake, 43; Kerry Washington, 47; Portia de Rossi, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: modifique lo que sea necesario. Pensar en el futuro le ayudará a navegar a través de situaciones inesperadas. No sienta que debe asumir más de lo que puede manejar. Haga lo que sea factible y se sentirá cómodo con el resultado. Adopte un enfoque saludable ante la vida, el amor y el bienestar físico y encontrará el equilibrio perfecto para realizar sus sueños, esperanzas y deseos. Viva la vida a su manera. Sus números son 6, 11, 23, 27, 33, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, innovador y flexible. Es optimista y meticuloso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aférrese a las personas que tienen algo que aportar y están dispuestas a compartir. Sus asociaciones serán tan importantes como lo que tiene para ofrecer. Aléjese de la negatividad y de las personas negativas que lo menosprecian o buscan una discusión. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga la mirada en su destino y no se detenga hasta obtener resultados satisfactorios. No permita que nadie interrumpa sus planes ni utilice la manipulación emocional ni la ira para empujarlo en la dirección equivocada. Sea fiel a sí mismo y las puertas correctas se abrirán. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a los detalles y no permita que las emociones influyan en los asuntos de dinero. Gastar en algo que no necesita le generará estrés. Será importante informarse antes de realizar una adquisición e investigar sus opciones antes de invertir en aquello de lo que alguien intenta convencerle. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tiene una opción. No permita que nadie se aproveche de su amabilidad y generosidad. Tome las decisiones en lugar de dejar que otros elijan por usted. Propóngase estabilizar su vida y asegurar su futuro con sabiduría, participación y palabras amables. Se favorece el romance. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): pase más tiempo en casa, haciendo que su lugar sea más cómodo y acogedor. Construya mejores relaciones con sus seres queridos y mantenga la paz con colegas y asociados. La forma en que trate a los demás marcará la diferencia cuando quiera algo a cambio. Desperdicie menos y disfrute más. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no gaste en artículos innecesarios. La superación personal no tiene precio. Elija aprender más, ampliar sus opciones con sensatez y alimentarse y hacer ejercicio adecuadamente para garantizar una buena salud, la fuerza y el conocimiento necesarios para alcanzar sus objetivos. La felicidad depende de las buenas decisiones. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): enfrentará emociones encontradas con respecto a las relaciones y a los cambios domésticos. Tome la iniciativa y proceda con determinación. No permita que nadie se interponga entre usted y el destino que elija. No complique las cosas ni renuncie a demasiado por muy poco. Elija aquello que lo haga feliz. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): confíe en sus recursos para evaluar una situación antes de actuar. Antes de comenzar evalúe los pros y los contras de la influencia sobre el resultado de viajes y actividades educativas. Busque un enfoque diferente y descubrirá la alternativa perfecta. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga lo mejor que pueda. Respalde sus habilidades y conocimientos con su mente y su fuerza, y no permita que nadie lo distraiga. Una actitud disciplinada disuadirá a otros de interferir en su vida. Concéntrese en ganar dinero y perfeccionar sus habilidades. Realice cambios que mejoren su salud. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): alíese con personas de confianza. No permita que sus emociones le impidan tomar las decisiones correctas. Ponga un límite a los gastos y busque alternativas para lograr ecuanimidad. Un cambio interno que ofrezca estabilidad aumentará su confianza. El crecimiento personal es evidente. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no haga más de lo necesario. Mantener la integridad y ser razonable será la forma más rápida y económica de lograr sus objetivos. Fije un precio y no ceda. Piense a conciencia las decisiones para su vida y no se arrepentirá. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que nadie lo limite. Salga de su zona de confort si eso le ayuda a conseguir lo que desea. Sea reservado hasta estar listo para poner en marcha sus planes. Mantenga sus costos bajos haciendo el trabajo usted mismo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.