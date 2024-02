Horóscopo de hoy: día sábado 03 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Isla Fisher, 48; Nathan Lane, 68; Morgan Fairchild, 74; Blythe Danner, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año un enfoque innovador para la resolución de problemas dará sus frutos y le ayudará a ganarse el respeto. Defienda lo que quiere en lugar de seguir el ejemplo de alguien más. Sea el centro de atención y utilice sus cualidades y energía para llegar a su destino sin problemas y a tiempo. No hay necesidad de detenerse una vez que el impulso fluye. Confíe y crea en sí mismo y en el camino elegido, no mire atrás. Sus números son 8, 13, 23, 26, 32, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reservado, emocional y creativo. Es ambicioso y productivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): antes de iniciar un cambio tenga en cuenta su situación financiera. Lo mejor para usted es atenerse a un presupuesto y planificar cuidadosamente. No confíe en que alguien más sepa qué es lo mejor para usted. El tiempo está de su lado y es necesaria una planificación estratégica para obtener un resultado favorable. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que nadie lo distraiga de posicionarse para avanzar. Utilice sus conexiones, haga alarde de sus fortalezas y aplique cambios que hagan que las personas en altos cargos lo tengan en cuenta. El cambio es una elección; deje de procrastinar y concéntrese en algo que lo entusiasme y lo empodere. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que aquello que hagan los demás lo desvíe. Cíñase a sus planes y termine lo que empieza. Recopile información que pueda ayudarle a mejorar sus calificaciones. Envíe currículums que mejoren su perfil y lo posicionen para un trabajo que le interese. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): descubrirá una salida que le permitirá hacer alarde de sus habilidades y experiencia. No limite lo que puede hacer, el mundo está hambriento de algo que tiene para ofrecer. Confíe en su capacidad y una fuerzas con personas que comparten su visión. El amor se ve favorecido. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese un momento y evalúe su situación. Sin los hechos, calculará mal y tomará malas decisiones. Su mejor curso de acción es esperar el momento oportuno, centrarse en los beneficios positivos y dejar que las cosas se calmen mientras reúne datos y reconsidera su estrategia. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): únase a la corriente principal. Si les muestra a todos lo que puede ofrecer, logrará un cambio positivo. Aprenda sobre la marcha, amplíe su sabiduría y perspicacia, y su gente lo encontrará y lo seguirá. El romance es evidente e iluminará su día. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): baje la cabeza, avance con disciplina y cumplirá con lo programado. No permita que nadie se interponga en su camino ni se convierta en un gasto que no pueda afrontar. Aprenda a decir que no y a valerse por sí mismo. Discutir debilitará su posición. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ignore a cualquiera que intente apoderarse de usted o hacerlo a un lado. Ábrase camino hacia adelante con disciplina e ideas originales; marcará la diferencia y atraerá a las personas que desea en su equipo. Un gesto apasionado generará oportunidades y relaciones significativas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la caridad comienza en casa. No permita que nadie lo convenza de gastar su dinero. Aférrese al poder y decida cómo quiere que se desarrolle su vida. Descarte la tentación y abrace aquello que lo hace sentir vivo. Diga no a la manipulación. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome su ritmo y procure aclarar asuntos pendientes en el hogar y en las relaciones significativas. Deje atrás el pasado y le resultará más fácil llegar al lugar que desea. Sea la persona que promueve alegría y gratitud. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aléjese de cualquiera que lo presione. Se arrepentirá de haber puesto los sueños de otra persona delante de los suyos. Profundice y no se detenga hasta que esté satisfecho con los resultados. Acérquese a aquellos que van en una dirección similar y alcanzaréis juntos vuestros objetivos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su popularidad crecerá si es fiel a sí mismo y toma el camino que le ofrece la libertad de hacer lo que mejor sabe hacer y lo que más disfruta. Deje que su mente divague y creará el escenario que le permitirá ser feliz. Se favorece el romance. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.