Horóscopo de hoy: día domingo 04 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Oscar De La Hoya, 51; Gabrielle Anwar, 54; Clint Black, 62; Alice Cooper, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elimine lo que no necesita y luego organice de nuevo. Eliminar los deshechos lo dejará abierto a abrazar algo nuevo y emocionante. No deje pasar una oportunidad por ser reacio a desechar los desperdicios. Tenga en cuenta las posibilidades y utilice contactos confiables para abrir el camino a seguir. No confíe en rumores; vaya directamente a la fuente para asegurarse de tener todo lo que necesita para lograr el éxito y haga de este un año para recordar. Sus números son 4, 6, 17, 28, 35, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, servicial y valiente. Es persuasivo y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): termine lo que empieza, cumpla sus promesas y proteja su reputación. Ponga su energía en aumentar sus ingresos y en invertir en sí mismo, en sus habilidades y en las perspectivas que pueden ayudarle a mejorar su perfil. Una visión clara y la prudencia son sus billetes para el éxito. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga la mente abierta y utilice la inteligencia y la experiencia para resolver problemas. Aplicar presión o fuerza para salirse con la suya no le ayudará a ganar una batalla. Piense sobre las consecuencias de no ver más allá y dejar que las emociones encontradas lo lleven a cometer un error y a arrepentirse. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a cómo responden los demás. Sea consciente de lo que está sucediendo y no permita que sus emociones interfieran con sus decisiones. Obtendrá los mejores resultados si se toma el tiempo de recopilar los datos antes de continuar. Cíñase a la verdad y evite una disputa. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siéntase orgulloso de lo que hace y sea ingenioso cuando le falte información o experiencia, y compensará una pérdida o un revés. Una conexión que aprecia requerirá atención si quiere mantener la equidad. Dé un paso adelante y adáptese a cualquier cambio que se produzca. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede divertirse sin acumular deudas. Ponga su energía en algo que lo desafíe, lo entusiasme y le dé el empujón que necesita para abrir un nuevo capítulo en su vida. Acepte aquello que le brinda alegría y ponga sus talentos a trabajar para usted. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense con la cabeza, no con el corazón. No ceda ante nadie que se aproveche emocionalmente de usted. Tome el control, tome las decisiones y modifique las situaciones para adaptarlas a sus necesidades. Permita que su experiencia desafíe a cualquiera que intente desbaratar sus planes o lo que ha logrado. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome la iniciativa para poner su casa en orden. Realice cambios que contrarresten a cualquiera que intente interponerse en su camino. Modificar su situación doméstica para adaptarla a sus necesidades sofocará cualquier intento de alguien más de quitarle lo que es suyo. Siga sus instintos y concéntrese en sus necesidades. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que sus emociones comprometan su posición. Adopte una actitud de esperar y ver qué pasa cuando trate con amigos y con quienes ama. Una vez que descubra dónde se encuentra, sabrá cómo responder. Canalice su energía hacia la creatividad y encontrará paz y un camino positivo hacia adelante. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga en cuenta cómo trata a los demás y evite poner en peligro sus objetivos. Puede obtener mayores rendimientos si lo hace por sí mismo y no tiene miedo de tomar el camino menos transitado. No comparta secretos ni sea demasiado generoso con su tiempo ni su dinero. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acepte qué cosas y personas lo emocionan. Sea un buen oyente, pero no revele sus ideas ni sus intenciones. La oportunidad comienza con usted, y el cambio que marca la diferencia tendrá una influencia positiva si se ajusta a un presupuesto y busca reducir sus gastos generales. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): adopte un enfoque diferente y respáldelo con su disciplina y su fuerza, y se abrirá camino hasta la línea de meta. No cuente con ayuda externa. Lo que logre hoy lo hará sentir agradecido. Viva, ame, ría y sea feliz. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): conoce el camino, pero se desviará fácilmente. Recupere su posición antes de que sea demasiado tarde. Si quiere algo, debe actuar rápidamente para mantener su estatus. Tiene mucho que ganar si no pierde de vista las posibilidades. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.