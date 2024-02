Horóscopo de hoy: día lunes 05 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Darren Criss, 37; Michael Sheen, 55; Jennifer Jason Leigh, 62; Barbara Hershey, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense más en cómo emplea su tiempo y en los beneficios y desventajas que encuentra en su rutina diaria. Sea innovador y descubrirá cómo adaptar su estilo de vida para conseguir el equilibrio que necesita para sentirse feliz y satisfecho con el desarrollo de su vida. Relajarse requiere dejar ir las cosas y acomodar sus horarios. Depende de usted tomar el control. Sus números son 3, 11, 24, 29, 33, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es tenaz, inspirador y profundo. Es creativo y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija cuidadosamente a sus asociados. Aléjese de cualquiera que lo empuje a excederse o a gastar dinero que no tiene. Viva un estilo de vida saludable y elimine actividades o emprendimientos riesgosos que puedan provocar pérdidas de cosas o dinero. Antes de continuar investigue y preste atención a los detalles. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): simplifique las cosas, evite interferencias y dedíquese a hacer realidad sus sueños, esperanzas y deseos. Tome el control y no se disculpe por elegir la ruta que más le conviene. No se involucre en una discusión sin salida ni asuma responsabilidades que no le corresponden. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las tensiones aumentarán si entabla una conversación emocional o deja que alguien lo convenza de algo que no puede permitirse o con lo que no se siente cómodo. Reconsidere sus opciones y tome el camino que no le cause estrés. Elija hacer aquello que lo hace feliz. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): fomentar relaciones significativas conducirá a conversaciones y planes alentadores que pueden mejorar su vida. Evalúe maneras singulares de utilizar sus habilidades para adaptarse a las últimas tendencias. La disciplina y el trabajo duro requerirán tiempo, esfuerzo y dinero, pero los resultados se ven positivos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no deje que le preocupe aquello que hagan los demás. Mantenga la vista en los objetivos para poder utilizar sus habilidades, experiencia y conocimientos para salir adelante. Acérquese a las reuniones de establecimiento de contactos con la intención de vender sus ideas. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ponga en marcha su plan y hágalo realidad. Un cambio aumentará su moral, fomentará el crecimiento personal y le permitirá pasar más tiempo con personas que tienen algo interesante que ofrecer. Logrará mucho si continúa avanzando con optimismo. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aclare su posición para evitar interferencias. Si duda o deja que los demás se salgan con la suya, terminará estresado y retrasado. Hable claro, sea audaz y diga no a empresas conjuntas y a los gastos que no quiera asumir. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite conversaciones con personas que buscan una discusión. Hoy le irá mucho mejor si dedica tiempo y energía a algo que pueda crear y desarrollar usted mismo. No deje que un cambio de planes interrumpa su día. Haga lo que quiera y elimine el arrepentimiento. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje de lado sus responsabilidades y pase a actividades que lo hagan sonreír. Evalúe una idea antes de sacar su billetera. Si escucha un argumento de venta persuasivo prevalecerá la pérdida. Diga no a las empresas conjuntas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su tiempo, energía y dinero donde sean efectivos. Concéntrese en aquello que le brinda alegría y sea receptivo a los cambios que hagan su vida más fácil y razonable. Comuníquese con personas que compartan sus objetivos y podrán sacar provecho de los logros de los demás. Dé la bienvenida a la superación personal. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la mejor manera de avanzar es simplificar su vida eliminando aquello que lo deprime. Sepa cuándo decir que no y no permita que nadie lo convenza de hacer algo que consuma su tiempo y ofrezca un rendimiento limitado. Sea audaz y póngase a sí mismo en primer lugar. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): controle sus emociones y no crea en la historia triste de alguien más. Sea un buen oyente y ofrezca sugerencias, pero no se ofrezca como voluntario para hacer el trabajo ni pague por los errores de otras personas. Tiene mejores cosas que hacer con su tiempo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.