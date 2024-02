Horóscopo de hoy: día miércoles 07 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ashton Kutcher, 46; Chris Rock, 59; Garth Brooks, 62; James Spader, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año recopile datos y evalúe las posibilidades. Un enfoque hermético mantendrá a raya las interferencias. Para evitar un descuido es necesaria una visión clara. El conocimiento y el equilibrio son esenciales si planea alcanzar sus objetivos. Establezca estándares, reconozca lo que es posible y no tenga miedo de hacer las cosas conjuntamente. Aléjese de quienes dominan su tiempo y talento. Sus números son 3, 14, 25, 31, 34, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, entusiasta y humanitario. Es único y curioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evalúe lo que sucede a su alrededor y tome decisiones que no entren en conflicto con sus creencias u objetivos. Sea sincero con usted mismo; no se arrepentirá del resultado. Deje de lado lo que ya no le funciona y diríjase hacia una dirección nueva y emocionante. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): conéctese con alguien que le resulte inspirador, únase a un grupo o comience un proyecto que lo motive a impactar su vida de manera positiva. Haga que aquello que hace o persigue cuente y deje que sus acciones sean lo que recuerden los espectadores. Elija la acción en lugar de la retórica. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): es hora de prepararse. Trabaje entre bastidores para desarrollar un plan infalible que le ofrezca la confianza necesaria para lograr su objetivo. Comparta solo lo que sea necesario y disuadirá a alguien más de interferir con sus planes o robar sus ideas. Proteja lo que es suyo y cumpla con sus deberes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): puede asociarse mental, emocional y físicamente, pero no se involucre en una empresa financiera conjunta. Mantenga su dinero separado y bajas sus deudas. Dedique su energía a descubrir nuevas aplicaciones para algo que desea realizar. El romance está en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): establezca pautas y respételas. Desviarse demasiado del rumbo se convertirá en un asunto costoso. Un asociado estará ansioso por hacerlo quedar mal. No confíe en nadie con información confidencial. Mantenga un perfil bajo y una gran ética de trabajo, y termine lo que empiece. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no descarte lo que otros hacen o dicen. Cuando llegue el momento de seguir adelante utilice sus habilidades. Cambiar su ritmo y lugar lo motivará a hacer el trabajo usted mismo. No subestime sus habilidades, situación financiera o asociados. Asista a un evento de establecimiento de contactos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si deja que demasiadas influencias externas lo confronten se verá arrastrado en diferentes direcciones. No confíe en lo que le dicen los demás; embárquese en una misión para descubrir las estadísticas antes de participar en un debate. La preparación y las pruebas asegurarán el éxito. No deje nada al azar. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): familiarícese con las reglas antes de involucrarse en algo que suponga un desafío mental. Su perfil se destacará si cumple rápidamente sus promesas y se generarán oportunidades más importantes. Una propuesta inesperada cambiará su forma de proceder. Sea receptivo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga adelante, sea observador e infórmese sobre inversiones y asuntos monetarios. No se jacte de lo que ha acumulado; alguien lo tomará como una invitación para aprovecharse de usted. Avance con humildad y con reservas al tratar con personas manipuladoras. Proteja sus intereses. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): puede mejorar su entorno sin gastar vendiendo artículos que se han convertido en acumuladores de polvo y pagar algunas deudas. Utilice sus recursos para obtener ganancias y fomentar el crecimiento personal y cambios positivos en el estilo de vida. Se favorece el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase firme, independientemente de lo que digan los demás. Tiene más influencia de la que cree, pero no pasará nada si no se concentra en darle un buen uso a sus habilidades. Confíe en sus instintos y dedique tiempo, y algo positivo sucederá. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aproveche una oportunidad que lo aliente a utilizar sus recursos de manera original. Deje que su mente divague y póngase en contacto con expertos y que puedan orientarlo en una dirección que despierte su imaginación y lo anime a usar sus habilidades para mejorar su nivel de vida. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.