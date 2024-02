Horóscopo de hoy: día jueves 08 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Seth Green, 50; Mary Steenburgen, 71; Robert Klein, 82; Nick Nolte, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: relájese, reconsidere su estrategia, tenga en cuenta lo que más disfruta hacer y haga que su objetivo a largo plazo sea significativo. Adoptar un enfoque simple de la vida y las relaciones y la honestidad con respecto a lo que le espera le ayudará a implementar los cambios que harán realidad sus sueños, esperanzas y deseos. No se quede inactivo ni permita que nadie intervenga y se haga cargo. Sea dueño de su destino y decida qué es lo mejor para usted. Sus números son 5, 16, 20, 28, 34, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, ambicioso y desafiante. Es persistente y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): done tiempo a una causa y marque la diferencia. Las personas que encuentre en el camino se convertirán en una excelente caja de resonancia cuando se enfrente a un desafío. Busque una forma rentable de alcanzar sus objetivos. No se ponga en riesgo físico ni financiero. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concéntrese en lo que puede lograr en lugar de observar a la competencia. Confíe y crea en sí mismo y en su capacidad de dar lo mejor de sí. Alguien utilizará tácticas de intimidación para sacarlo de su juego. Sea valiente y siga adelante con confianza. Se favorece la superación personal. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reúnase con viejos amigos. Establezca lo que es esencial e investigue cómo lograr los cambios necesarios para alcanzar sus objetivos. Educarse, establecer contactos y comunicarse con un experto le ahorrarán tiempo para llegar al destino de su elección. No compre el sueño de otra persona; cree el suyo propio. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): salga de su zona de confort y haga algo inusual. Darse la oportunidad de dejar que su creatividad se filtre en lo que hace personal y profesionalmente atraerá una atención positiva hacia sugerencias valiosas y hará que su día y su vida sean productivos y gratificantes. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no malinterprete lo que otros hacen o dicen. Cuando dude de alguien, haga preguntas. Concéntrese en algo que le apasione. Esfuércese por el crecimiento y la satisfacción personal. Sea el centro de atención y aproveche el momento. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no piense demasiado en su próximo movimiento. Observe los hechos, considere lo que puede aportar y evite empresas que dependan de otros para tener éxito. Requerirá esfuerzo y energía si desea adelantarse y cruzar la línea de meta. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reprima la ira y deje que la inteligencia lo lleve a un lugar mejor. No considere empresas conjuntas, actualice los documentos antes de que se produzcan cargos por pagos atrasados y no confíe en que otros se encarguen de los asuntos por usted. Un desafío mental lo iluminará y atraerá a alguien de su interés. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no piense demasiado en su próximo movimiento. Considere qué es popular y cómo aplicar su experiencia, conocimientos y habilidades, y aproveche el entusiasmo. Sus relaciones sufrirán un cambio debido a que van en diferentes direcciones. No disminuya la velocidad; haga lo que sea mejor para usted. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome lo que es suyo y úselo a su favor. Ya sea que desee vender lo que ya no usa o invertir en usted mismo, actualizar sus habilidades o aprender algo nuevo, puede posicionarse para el éxito si sigue el protocolo adecuado. Se favorece el cambio. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): nada es imposible si estructura sus planes, reacciona rápidamente y se atiene a un plan financiero. Los proyectos domésticos requerirán la elaboración de un presupuesto creativo que tenga en cuenta los costos ocultos. No se deje cegar por los últimos y mejores dispositivos cuando una solución sencilla es suficiente. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se inscriba en algo que no desea. Sea realista, tome el control y aproveche su tiempo al máximo. Elimine lo que ya no sea desafiante o esencial para usted. Una vez que despeje su mente y su agenda, podrá participar en aquello que lo hace feliz. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): juegue para ganar. Únase a personas en las que pueda confiar para que hagan su parte. Deje que su singularidad brille, motivando a otros a hacer lo mejor que puedan. Tome una posición de liderazgo, comparta el crédito y explore posibilidades. El romance va en aumento. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.