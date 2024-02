Horóscopo de hoy: día sábado 10 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chloe Grace Moretz, 27; Emma Roberts, 33; Elizabeth Banks, 50; Laura Dern, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no se esconda de las situaciones que lo frenan. Las conversaciones ayudarán a resolver problemas. Participe, libere sus pensamientos y su equipaje emocional. Es hora de aceptar lo inevitable y abrazar aquello que lo hace sentir contento y feliz con usted mismo y con su vida. Tome medidas que lo liberen de la negatividad y de las tentaciones nocivas. Sus números son 8, 15, 21, 28, 32, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, inquieto y comprometido. Es productivo y se mantiene informado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las propuestas tendrán consecuencias subyacentes. No se lance a algo sin leer la letra pequeña ni sin modificar antes lo que no sirva para usted. Proceda con inteligencia y hechos, y no permita que aquello que digan o hagan otros haga que la ira prevalezca sobre el sentido común. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): optimice sus objetivos antes de comenzar. La forma en que maneje los asuntos determinará los costos financieros, emocionales o de otro tipo. Atienda sus necesidades y asuma lo que sea factible. Hacer menos y hacerlo bien tendrá el impacto y la recompensa más significativos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): estará confundido acerca de qué quieren que haga los demás y dónde prefiere invertir su tiempo y energía. Verifique la información que recibe y corrija cualquier discrepancia antes de decidir qué hacer a continuación. Involúcrese en el aprendizaje y siga adelante con sus planes. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): absorba información, sea atento, paciente y perspicaz, e implemente cambios que lo alienten a concentrarse en resultados positivos. Algo que aprenda afectará cómo se siente acerca de su vocación o responsabilidades. Establezca un precedente que le permita ser fiel a sí mismo. Se favorece el amor. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense antes de actuar. Tenderá a exagerar si no tiene un plan bien pensado. Simplifique su vida, reduzca sus gastos generales y haga un esfuerzo por mejorar su bienestar mental, emocional, financiero y físico. Haga que su prioridad sea un cambio de estilo de vida. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en algo que lo entusiasme. Cambiar de ubicación o aprender algo nuevo le ayudará a darse cuenta de qué es importante y de quién le importa más. Considere los cambios que le ayudarán a modificar lo que se interpone entre usted y sus objetivos. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea innovador, haga sugerencias y participe en cambios que reduzcan el estrés y mejoren su vida. No espere a ver lo que hacen los demás; hágase cargo, dedique tiempo y tome lo que le pertenece. No deje que la procrastinación ponga en peligro lo que tiene o desea. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tendrá la resistencia y el dinero para terminar lo que empieza. Introduzca en casa cambios que alimenten su imaginación, permitiéndole ser creativo y estar conforme con su entorno. Haga un movimiento o gesto que exprese cómo se siente. Los actos apasionados traerán resultados positivos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): conserve su dinero en efectivo. Alguien estará ansioso por estafarlo o convencerlo de algo que no necesita. Concéntrese más en la salud y el ejercicio físico y en actividades que no cuesten pero que le ayuden a obtener los resultados deseados. Los gestos amables marcarán la diferencia. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mejore su entorno. Elabore un presupuesto antes de comenzar y ponga su energía en el proceso creativo para convertir lo que imagina en realidad. El romance va en aumento. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evite situaciones sin salida. Dedique tiempo y esfuerzo a empoderarse para cumplir sus sueños. No deje que nadie lo conduzca al frenesí, hacer aquello que lo hace feliz le ayudará a reconocer los pasos que debe dar para alcanzar la felicidad que merece. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): permanezca centrado y avance. Reaccione con fuerza, coraje y sabiduría. Sus conocimientos le ayudarán a captar lo que está sucediendo. El equilibrio, la integridad, la compasión y el amor salvarán el día. Se favorece el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.