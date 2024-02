Horóscopo de hoy: día domingo 11 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Lautner, 32; Kelly Rowland, 43; Jennifer Aniston, 55; Sheryl Crow, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: vaya más allá del cumplimiento del deber. Este año sus acciones prepararán el escenario para lo que se desarrollará. Haga que su prioridad sea el cambio positivo. Elimine aquello que le está causando dolor o está aumentando sus deudas. Suéltese y libérese de aquello que le pese. Abrace la vida y elija ser feliz y estar contento. Tome decisiones de vida inteligentes y todo en su vida fluirá. Elija el equilibrio; simplifique y gratifíquese. Sus números son 9, 13, 23, 28, 34, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es analítico, decidido y pragmático. Es competitivo y galante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe en eventos que ofrezcan una plataforma para compartir ideas y soluciones, y asuma una posición responsable para marcar la diferencia. No reaccione exageradamente; adopte un enfoque discreto y cualquiera que lo desafíe subestimará su poder. Elija palabras en lugar de peleas a puñetazos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga algo físicamente desafiante para dejar de pensar demasiado en los aspectos que lo estresan del trabajo, la reputación o las situaciones que no puede cambiar. Redirigir su energía tendrá un impacto positivo en la forma en que abordará los asuntos más adelante durante el día. Un cambio de opinión es evidente. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evite lo que sucede a su alrededor y concéntrese en lo que sucede dentro de usted. Resuelva los problemas que le brinden algo que esperar y elimine el estrés. No permita que las influencias externas lo agobien emocionalmente. Elija cerebro sobre fuerza física. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): relájese, planee divertirse, vuelva a lo básico y reúnase con personas que lo hagan reír. Utilice su imaginación y transmita sus ideas e inquietudes a aquellos que sabe que tendrán algo valioso que aportar. Haga que sus prioridades sean la salud, el amor y el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no cambie el diálogo para adaptarlo a sus necesidades. Cíñase a la verdad y diga no a los cambios innecesarios. Profundice sus conocimientos y actualice sus habilidades para mantener su posición y reputación. Si se queda atrás, el encanto no bastará para sacarlo del apuro. Haga su mayor esfuerzo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a las personas que ama. Fomente las relaciones y muestre interés en lo que hacen sus seres queridos. Planifique o asista a una reunión y distribuya invitaciones abiertas para asegurarse de mantener las conexiones esenciales. Diga no a la tentación y no prometa lo imposible. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la participación le ayudará a comprender algo que le preocupa. La observación es el mejor camino a seguir. Si actúa antes de pensar se quedará atrapado limpiando un desastre en lugar de implementar una solución concreta. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no confíe en lo que escucha. Vaya directamente a la fuente y evalúe la situación de primera mano, y obtendrá una idea de cómo convertir lo negativo en positivo. Acepte el cambio y elimine aquello que lo agobia. Un gesto romántico ofrece resultados prometedores. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): recibirá mucha información y sugerencias, pero antes de responder averigüe qué es cierto y decida qué es aplicable. Utilice su sabiduría y experiencia para filtrar sus gastos y reducir su lista para ajustarla a su presupuesto. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): organícese. Reconsidere cómo utiliza su espacio e ideará un plan que le hará la vida más fácil. Concéntrese en ordenar y formular cómo puede remediar la tentación de realizar compras en línea de cosas que en realidad no desea o que cuando llegan ya no necesita. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): diga no al extremismo, las deudas y los excesos. Tome decisiones sabias que lo liberen de aquello que lo frena. Explore lo que le brinda alegría e intégrelo a su rutina diaria. Controle su vida usted mismo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): adopte un enfoque duro ante la vida y ponga a prueba su resistencia y perspicacia. Usted puede generar cambios y marcar la diferencia en la forma en que gana o maneja su dinero y su vida. Esté preparado para seguir adelante y no mirar atrás. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.