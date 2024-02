Horóscopo de hoy: día viernes 23 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dakota Fanning, 30; Josh Gad, 43; Kristin Davis, 59; Patricia Richardson, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase activo. No espere hasta que alguien lo arrincone. Tome medidas que le ayuden a iniciar los cambios que desea en lugar de verse obligado a hacer algo que no cumpla con sus expectativas. Tome medidas progresivas y sea usted quien decida lo que sigue para usted. Aplique su imaginación y disciplina para poner su energía en cumplir sus ambiciones. Elija prosperar en lugar de rendirse a la tentación o al comportamiento indulgente. Sus números son 4, 9, 16, 27, 30, 34, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complejo, compasivo y fantasioso. Es espontáneo y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): quizá un cambio no sea lo que desea, pero lo motivará a ser receptivo a nuevos comienzos. Es hora de descubrir cuánto tiene para ofrecer. Ponga a trabajar sus talentos y habilidades y haga algo que valga la pena. El romance está en las estrellas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): involúcrese en algo que le interese y marque la diferencia. Compartir sus ideas motivará a otros a colaborar y ayudar. Tome una posición de liderazgo, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Delegue el trabajo, supervise pero no trabaje de más. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no dé por sentado nada ni a nadie. Si quiere hacer algo, hágalo usted mismo. Cuidado con los estafadores, los costos ocultos y las situaciones de riesgo. Concéntrese en ponerse en forma, mantenerse saludable y aprender algo que le ayude a salir adelante. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una reunión será reveladora. Escuchar y ofrecer buenos consejos le dará ventaja cuando necesite algo a cambio. Evite gastar de más o dejar que alguien se aproveche de su amabilidad y generosidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la preparación le impedirá hacerse cargo de demasiado. Proteja su salud controlando cuánto come, bebe o gasta. El beneficio y el crecimiento personal son evidentes si es abierto acerca de cómo se siente y lo que quiere. El romance va en aumento. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): abra su mente a nuevas experiencias y descubra lo que ofrece la vida. Las opciones le ayudarán a encontrar alternativas más económicas y eficientes a su estilo de vida actual. Una actitud sincera le ayudará a recopilar más información de la que revela. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una experiencia motivadora le ayudará a decidir qué hacer a continuación. Ser más consciente de sí mismo promoverá la toma de decisiones y le ayudará a reconocer quiénes son sus colaboradores y las ventajas y desventajas de asociarse con las personas adecuadas o inadecuadas. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hable menos y haga más. Deje que su trabajo hable por usted y que los cambios que implemente establezcan el estándar para lo que vendrá a continuación. Use su imaginación y aplique lo que descubra en su casa, en el trabajo y en el trato con los demás. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ocúpese de los asuntos de dinero y aléjese de empresas conjuntas y gastos compartidos. No permita que nadie lo guíe en una dirección que sea costosa o que no esté orientada a llevarlo a donde quiere ir. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): esperar a que alguien dé el primer paso no resolverá los problemas. No tolere lo que ya no le sirve. Tenga en cuenta lo que importa y le brinda alegría, e incorpore esos factores a su día a día. Depende de usted mejorar su vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no evite la controversia. Defienda sus derechos ofreciendo alternativas. Quizá no convenza a todos para que vean las cosas a su manera, pero una vez que sepa quién está con usted y quién no, será más fácil seguir adelante sin temor. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): inicie lo que quiera, independientemente de lo que hagan o digan los demás. Cargará con la responsabilidad de las decisiones emocionales y financieras, por lo que es esencial realizar una investigación antes de hacer un movimiento. Elija una actitud minimalista cuando se enfrente a la tentación y a quienes piden demasiado. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.