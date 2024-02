Horóscopo de hoy: día jueves 29 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessie Usher, 32; Peter Scanavino, 44; Antonio Sabato Jr., 52; Joey Greco, 52.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cuando se trate de cuestiones financieras, médicas o legales vaya más allá del deber. Este año puede lograr mucho si es minucioso y supervisa personalmente cada transformación que desee. No permita que nadie lo convenza de hacer algo que no necesite o no quiere. Una actitud disciplinada le ayudará a cumplir sus sueños. Sus números son 4, 13, 22, 24, 31, 33, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es elocuente, innovador y reservado. Es decidido y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea más activo. Adopte una nueva rutina de ejercicios y realice un cambio que le permita avanzar con confianza. No permita que lo que hacen los demás interfiera con lo que es mejor para usted. Diga no a la tentación. Haga que sus prioridades sean la superación personal y el romance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se enoje. Si reacciona de forma exagerada, las situaciones empeorarán y perderá el control. Determine lo que quiere y cómo hacerlo realidad. Llame a un experto, pero haga el trabajo usted mismo. No renuncie a alguien o algo que ama. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las conversaciones generarán problemas. Concéntrese en lo que hay que hacer y tome medidas para completar todo lo que haya dejado sin hacer. Mida su progreso por cada logro que consiga sin permitir que la ansiedad se apodere de usted. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): permita que su creatividad le indique el camino y vea qué sucede. Ya sea que aprenda algo nuevo, viaje o tenga conversaciones profundas para encontrar soluciones, se beneficiará más si comparte su visión. Encuentre algo que lo apasione. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no luche contra la corriente; ríndase y mire a dónde lo lleva. Aprenda a utilizar lo que está disponible, ganará terreno y verá nuevas posibilidades en lo que descubra. Establezca un presupuesto que le permita construir un futuro mejor. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): comience donde lo dejó y termine lo que empezó. El cambio requiere borrón y cuenta nueva y no arrepentimientos. Ordene y deje paso a lo que está por venir. Acepte lo nuevo y emocionante y disfrute el momento. No permita que las personas negativas lo detengan. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no le pague a nadie para que haga algo que usted mismo puede hacer. La mejor manera de evitar situaciones desagradables es manejar las responsabilidades con rapidez y eficiencia. Establezca un presupuesto que le ofrezca tranquilidad y la oportunidad de ampliar sus intereses. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga la paz. Concéntrese en hacer las cosas e iniciar mejoras que fomenten un menor mantenimiento y ofrezcan más tiempo para hacer aquello que le brinde alegría. Un pasatiempo inusual cambiará su forma de relacionarse con los demás y de cómo lo ven. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): logrará más si trabaja solo. No ofrezca un desglose de lo que quiere lograr ni la oportunidad de que le roben el protagonismo. No se deje llevar por la manipulación emocional para persuadirlo de hacer grandes inversiones ni gastar más. Cíñase a su zona de confort. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): distinga entre trabajo y diversión. No permita que uno interfiera con el otro. Cambie lo que sea necesario y continúe. El equilibrio y la disciplina le ayudarán a mantener su status quo y le ofrecerán una idea de lo que es importante para usted. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las decisiones emocionales lo harán dudar de sí mismo. Disminuya el ritmo, reconsidere su estrategia y simplifique sus planes originales para adaptarlos a su estilo de vida y presupuesto. Un ritmo constante lo llevará a donde quiera ir. Elija la paz sobre el caos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga en cuenta su estilo de vida y adónde va su dinero. Diseñe un plan para reducir sus gastos generales y reasignar lo que ahorra para fomentar la tranquilidad y la felicidad. Es hora de vivir la vida a su manera, pero primero debe incorporar cambios domésticos inteligentes. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.