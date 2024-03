Horóscopo de hoy: día lunes 04 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chaz Bono, 55; Patricia Heaton, 66; Mykelti Williamson, 67; Catherine O’Hara, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año sus emociones están a flor de piel; piense más en cada movimiento que haga. Los actos positivos le ayudarán a seguir adelante sin temor y a levantarle el ánimo mientras obtiene elogios y respeto. No ceda a la ira. El sentido común y hacer lo correcto serán su billete al éxito. La simplicidad y la moderación impactarán su vida y marcarán la diferencia para aquellos con quienes se encuentre. Sus números son 6, 14, 22, 26, 31, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es agresivo, persistente y creativo. Es intenso y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aprenda de sus errores. No confíe en los rumores ni ceda a las tácticas de presión. Rodéese de quienes tienen algo que ofrecer a cambio y comparta sus inquietudes en cuanto a calidad y costo. Exprese sus sentimientos y adopte una relación significativa con honestidad y buenas intenciones. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no confíe en que otros hagan las cosas por usted. Lea los contratos detenidamente y supervise los asuntos que se relacionen con compartir dinero, información o habilidades. No hay margen de error; en caso de duda, absténgase. Evite lugares que tengan un factor de riesgo que pueda herirlo físicamente. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no confíe en que otros hagan las cosas por usted. Ponga en práctica sus habilidades, experiencia y fuerza física para completar su misión. No permita que aquello que hagan o digan otros despierte emociones ni le cueste tiempo y dinero. Use sabiamente su energía. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no mezcle negocios con placer. En situaciones delicadas las emociones se exacerban con rapidez, lo que lo pondrá en aprietos si no puede respaldar lo que diga. Procure pensar y verificar los hechos antes de hablar. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede divertirse sin gastar demasiado. Diga no a los gastos compartidos y a las empresas conjuntas. Alguien se aprovechará de su generosidad si no tiene cuidado. Ponga su energía en las ganancias personales, la superación personal y en mejorar su salud. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): encontrará muchas opiniones de los espectadores. No deje que nadie interfiera; haga lo que funcione para usted y no se disculpe por velar por sus intereses. Surgirán problemas emocionales si no es sincero con quien ama. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): avance y termine a tiempo. No permita que un problema emocional lo deprima ni que le haga perder una oportunidad. Preste atención a su bienestar físico y mantenga la fuerza y la capacidad de iniciar lo que desea en tiempo real. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): considere un cambio de estilo de vida. Cuidar mejor su salud le ayudará a desarrollar fuerza, coraje y el deseo de poner en práctica sus ideas y planes. Dedique más tiempo a desarrollar y explorar posibilidades. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en lo que está haciendo, gastando y tratando de mejorar. Encontrará muchas distracciones que requerirán disciplina adicional si planea alcanzar sus objetivos. No permita que la oposición ni la interferencia lo arrastren hacia abajo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los costos ocultos y la letra pequeña de los contratos, y reconozca a aquellos ansiosos por separarlo de su efectivo. Tome decisiones y supervise los cambios que implementa. El equilibrio y la integridad le ayudarán a evitar la tentación. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aprenda a confiar en los expertos. Si abarca demasiado no alcanzará sus objetivos. Pensar en el futuro y supervisar su idea puede llevar más tiempo, pero con el tiempo ambas cosas darán sus frutos. No permita que sus emociones lo distraigan. Observe y verifique. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe, deje su huella y siga adelante hasta satisfacer su alma. Concéntrese en lo importante, controle los gastos y lleve a cabo una operación rigurosa. El éxito depende de la autenticidad, la sencillez y la ecuanimidad. Conozca a su audiencia. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.