Horóscopo de hoy: día miércoles 06 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shaquille O’Neal, 52; Connie Britton, 57; D.L. Hughley, 61; Rob Reiner, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga a prueba sus ideas y avance con confianza. Este año el cambio comienza con usted, así que no posponga las cosas ni espere a que alguien le robe su idea. Profundice y trabaje hacia su objetivo. Se enfrentará a su miedo al fracaso y, si se eleva y se da la oportunidad de prosperar, el resultado superará sus expectativas. Viva la vida a su manera. Sus números son 9, 17, 22, 28, 34, 40, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inquebrantable, genuino e influyente. Es dominante y afortunado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que las emociones se interpongan en su camino. Las acciones hablan más que las palabras y lo que haga tendrá un impacto positivo en lo que logre. En caso de duda, empiece poco a poco. No permita que personas externas lo convenzan de hacer algo que no necesita para alcanzar sus objetivos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evalúe situaciones, ofertas y preguntas antes de aceptar participar. Sea honesto acerca de sus sentimientos y del resultado que espera lograr antes de comenzar. No permita que el conflicto se convierta en ira. Esté preparado para trabajar solo si es necesario. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): avance de puntillas en las situaciones delicadas. Lo mejor es recopilar y verificar información antes de entrar en un debate. Conozca sus objetivos, prepárese meticulosamente, y conquistará cualquier desafío que se le presente. Se favorecen las mejoras personales, el ejercicio físico y una nueva apariencia a la moda. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cíñase a un presupuesto y no tendrá nada que perder. Convierta sus ideas en realidad. Acuda a los expertos para obtener asesoramiento y esto lo animará a expandir sus habilidades para satisfacer sus necesidades. Piense fuera de la caja. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tener opciones lo confundirá. Haga el trabajo preliminar necesario para comprender las ramificaciones antes de tomar una decisión que pueda alterar su vida. Comuníquese con alguien en quien pueda confiar que le dirá la verdad y obtendrá una perspectiva más amplia sobre las posibilidades. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje de procrastinar. Sea usted quien dé el primer paso, abrace la vida y asuma la responsabilidad por su felicidad. Cuando aprender algo nuevo sea una opción no tema a lo desconocido ni al cambio. Deje ir la ira y el arrepentimiento. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): realice cambios en casa que aumenten su comodidad y conveniencia. Dele vida a su rutina incorporando actividades saludables y divertidas que lo mantengan en movimiento y fomenten una mejor salud y estado físico. Se favorece el beneficio personal, el amor y una nueva apariencia. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje volar su imaginación y ponga su energía en algo que le apasione. Se producirán cambios positivos. La oportunidad está disponible, pero debe dejar atrás el pasado para aprovechar lo que está por venir. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): su naturaleza extrovertida jugará en su contra si es demasiado generoso con su tiempo y sus sugerencias. Alguien se aprovechará rápidamente de usted utilizando sus ideas para ganarle en su propio juego. No confíe en nadie que acaricie su ego. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche razones, pero no abandone sus sueños. Modifique lo que está fuera de su alcance y reemplácelo con otra cosa. La adaptabilidad es donde comienza la magia. Piense en posibilidades y en un resultado que valga la pena esperar. Confíe en sus instintos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea reservado y planifique cuidadosamente su próximo movimiento. Logrará más si es discreto y se concentra en terminar lo que empieza. El elemento sorpresa le dará la ventaja que necesita para vencer a cualquiera que quiera competir con usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tiene lo necesario para seguir adelante. No se detenga ni dude de su capacidad para maniobrar en su camino hacia la victoria. Confíe y crea en sí mismo sin importar a qué o a quién se enfrente. El trabajo duro, la dedicación y la confianza lo llevarán a donde quiere llegar. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.