Horóscopo de hoy: día viernes 08 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: James Van Der Beek, 47; Freddie Prinze Jr., 48; Camryn Manheim, 63; Aidan Quinn, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año supere la controversia. Afronte las situaciones antes de que tengan la oportunidad de crecer. Sea claro con respecto a sus deseos y necesidades si alguien intenta invadir su privacidad o su espacio o presionarlo para que se involucre en algo más. No tenga miedo de hacer lo suyo y de decirle no a cualquiera que intente cambiarlo o manipularlo. Sus números son 4, 10, 18, 26, 32, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, ingenioso y persistente. Es audaz y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): el beneficio personal es una prioridad. No pierda el tiempo con promesas vacías ni con grandes charlatanes que no cumplen. Ponga su energía donde le haga bien. Una actitud de “yo primero” y protegerse evitará que lo den por sentado. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no ofrezca más de lo que puede dar. Es hora de actualizarse antes de que sea demasiado tarde. Mantenga su vida simple, ocúpese de sus asuntos antes de ofrecerse a ayudar a otros y no permita que los elogios y las personas manipuladoras lo desvíen. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ande con cuidado. Diga poco, haga mucho y no deje lugar al error. Sea consciente de otras agendas y evite que lo utilicen por sus atributos, habilidades y conexiones. Concéntrese más en mejoras personales y menos en intentar cambiar a los demás. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evalúe situaciones, sepa quién está en su equipo y prepárese para disfrutar de pasatiempos que despierten su imaginación, le traigan recuerdos y lo reconecten con las almas gemelas que desea en su círculo íntimo. Un cambio de escenario lo motivará. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se cuestione a sí mismo cuando debería cuestionar a los demás. Ponga su energía en lo que tiene sentido y esto le traerá los mayores beneficios o la mayor alegría. El crecimiento personal requerirá resistencia física, pero valdrá la pena cada gramo de energía que aporte. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome la iniciativa para hacer que las cosas sucedan. Sea usted quien haga correr la voz, asuma proyectos y lidere el camino hacia un cambio positivo. Las asociaciones parecen prometedoras si mantiene su dinero separado y establece límites para proteger sus derechos y su reputación. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): relájese y diviértase. No es necesario salirse del presupuesto para disfrutar de la vida. Una reunión con viejos amigos o un paseo por el bosque o por la orilla del mar despertarán su imaginación y generarán ideas y planes. Se favorece el romance y la superación personal. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no tome una decisión precipitada antes de dedicar el tiempo para verificar la información y considerar cómo le afectará lo que sucede a su alrededor. Use su ingenio e ideará un plan que lo protegerá de lo que teme. El cambio comienza con usted. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómese un respiro. Se debe a sí mismo y a sus seres queridos analizar sus elecciones de vida y decidir qué es lo mejor para usted. No permita que la interferencia externa le cueste mental, emocional o financieramente. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no asuma las responsabilidades de otra persona, necesita concentrarse en lo que puede hacer para salir adelante o vivir la vida que más le conviene. Su felicidad es su responsabilidad y cuanto más haga para calmar su alma, mejor. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga la calma, independientemente de lo que hagan los demás. Aléjese de situaciones y personas que no son consistentes o hacen cambios de último momento que no se ajustan a sus criterios. Concéntrese en lo que funciona para usted y a su crecimiento personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ser terco disuadirá a alguien que quiera aprovecharse de usted. No permita que la tentación se apodere de usted. Sea directo, no dude en decir que no y no pague por algo que no quiere ni por los errores de otras personas. No comparta información personal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.