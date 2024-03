Horóscopo de hoy: día sábado 09 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Bow Wow, 37; Brittany Snow, 38; Matthew Gray Gubler, 44; Juliette Binoche, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no comparta información personal ni secretos. Decida los cambios que quiere implementar este año y convierta sus propósitos en algo que lo enorgullezca. Use su imaginación y pruebe sus habilidades y conocimientos. La sed de conocimiento le ayudará a ampliar sus intereses y amistades y a trazar un camino que se adapte a sus necesidades. Haga del cambio positivo una prioridad. Sus números son 3, 12, 19, 25, 32, 38, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, receptivo y perspicaz. Es original y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantener un perfil bajo le permitirá hacer las cosas sin interferencias. Concéntrese en la superación personal, la salud, el ejercicio físico y en verse lo mejor posible. Su actitud dará un giro positivo y fomentará nuevos comienzos. El romance y el beneficio personal van en aumento. Busque la satisfacción. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un ojo atento le revelará todo lo que necesita saber. No se sienta obligado a compartir demasiado ni a unir fuerzas con alguien que no comparte sus propósitos. Confíe en que sus instintos le indicarán una dirección que fomente un cambio positivo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): absténgase si alguien intenta atraerlo hacia algo cuestionable. Su tiempo y esfuerzo mejorarán si es meticuloso con respecto a su salud, apariencia y ganancias personales. Una apariencia moderna mejorará su moral. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): asigne su tiempo sabiamente. Resuelva sus inquietudes y rinda homenaje a las cosas que desea cambiar. Puede marcar la diferencia si es fiel a sí mismo, honesto acerca de lo que puede hacer y está dispuesto a cumplir sus promesas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el dinero, las emociones y lo que está pendiente le causarán estrés y confusión. Sea un observador y oyente objetivo y obtendrá una idea de las posibilidades. No actúe demasiado rápido ni se deje llevar por el sueño de otra persona. Haga que sus prioridades sean el beneficio personal y el romance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): depende de usted hacer que las cosas sucedan. Un cambio lo iluminará y estimulará a resucitar algunas de las cosas que más disfruta. Una asociación promoverá un sentido de pertenencia y lo alentará a darlo todo para lograr sus sueños. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): interésese en lo que está disponible y descubrirá algo que lo conducirá a un cambio positivo. No sienta que para tener éxito necesita colaborar con otra persona. Los gastos compartidos y las empresas conjuntas costarán demasiado. Cuídese. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): intente salir y disfrutar de actividades y eventos que amplíen su conciencia y abran su mente a formas nuevas y emocionantes de utilizar sus habilidades, cualidades y conocimientos. El cambio positivo está a su alcance; depende de usted hacerlo realidad. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): su actitud amistosa lo convertirá en el objetivo de alguien ansioso por aprovecharse de usted. Preste atención a lo que sucede a su alrededor y esquive cualquier charla que le haga creer que está perdiendo una oportunidad. El beneficio personal comienza con usted. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): quédese cerca de casa, cuide lo que tiene y cambie sólo lo que sea necesario y asequible. Invierta en aquello que lo hace feliz y le aporta tranquilidad. Establezca estándares y pautas que lo mantengan encaminado y le ayuden a mantener un estilo de vida saludable y sólido. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no deje nada al azar ni sin terminar. Canalice su energía, termine lo que empieza y recompénsese con algo significativo. Diga no a quienes intentan persuadirlo para que sea un seguidor. Sea fiel a sí mismo y siga sus sueños y no se decepcionará. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): utilice sus habilidades para enfrentar los problemas que lo frenan. Deshágase de lo que ya no le sirve y comience de nuevo. Deje que su intuición lo guíe y su inteligencia reconocerá qué es lo que más necesita para alcanzar el estilo de vida que desea vivir. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.