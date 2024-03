Horóscopo de hoy: día domingo 10 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Olivia Wilde, 40; Carrie Underwood, 41; Jon Hamm, 53; Sharon Stone, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: observe las posibilidades y tenga en cuenta lo que más le interesa. Esfuércese por la excelencia y superará las expectativas. No pierda el tiempo, tiene mucho que hacer y ganar manteniéndose presente, activo y enfocado en lo que quiere y puede hacer para mejorar su vida. No deje que asuntos triviales se interpongan en su camino y no se rinda antes de poder cantar victoria. Sus números son 5, 13, 21, 28, 33, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, innovador y generoso. Es cambiante y vivaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): siga adelante con fuerza y coraje. No se conforme con menos; manténgase firme y haga que las cosas sucedan. Acepte un desafío y utilice el ingenio, el intelecto y la velocidad para superar a cualquiera que se interponga en su camino. Establezca estándares altos y no retroceda. Se favorece el romance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deténgase y piense antes de emprender algo por el motivo equivocado. No permita que nadie lo manipule utilizando medios poco ortodoxos. Sea fiel a sí mismo y sepa lo suficiente como para alejarse de la tentación. Tome decisiones que le permitan la libertad de hacer aquello que lo hace feliz. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija aprender, ampliar sus intereses y habilidades y realizar cambios personales o físicos que contribuyan a lograr sus planes y su misión a largo plazo. No deje que la ira se interponga en su camino. Deje atrás el pasado, abrace el futuro y manténgase abierto a nuevos comienzos. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome el camino menos transitado y encontrará su lugar feliz. Permita que su creatividad guíe el camino; lo llevará a un lugar que calme su alma y le ayude a poner su vida en perspectiva. Siga a su corazón y la felicidad prevalecerá. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): presione por lo que quiere y no permita que nadie interrumpa sus planes. No sienta que debe seguir a la multitud ni desmantelar sus planes porque alguien con quien contaba se echa atrás. Confíe en sí mismo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): considere hacer un movimiento o cambio que amplíe su trayectoria y estimule su mente. Sea receptivo a aprender y experimentar algo nuevo; le ayudará a encontrar su pasión y lo conectará con aquellos que van en una dirección similar. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga energía detrás de los cambios de estilo de vida que desea realizar. Participe en eventos o actividades propicias para conocer gente nueva y compartir información que pueda cambiar su perspectiva y brindarle una mayor apreciación que le ayude a alcanzar sus sueños. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): salga de su zona de confort y pruebe algo que lo haga pensar. Participar en algo desconocido despertará su imaginación y lo animará a realizar cambios personales que atraigan a un círculo diferente de amigos. Presione por lo que quiere en lugar de esperar a que las cosas le lleguen. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje de luchar; preste atención a lo que puede lograr. No escuche a quien le esté dando información falsa. Haga la investigación usted mismo y descubrirá que tiene más opciones de las que cree. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): enfrente los asuntos financieros y domésticos y descubrirá un camino hacia mejores decisiones generales. Un par de cambios en los gastos de su hogar harán que su vida sea menos estresante. Busque actividades de ocio económicas. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga su ritmo. Si abarca demasiado o no se toma el tiempo necesario para hacer un buen trabajo, enfrentará críticas y oposición. Elija un enfoque diferente para cualquier cosa que haga. Disfrutará el proceso y sorprenderá a sus críticos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cambie lo que sea necesario. Trabaje con lo que tiene; ahorrará dinero y descubrirá lo que puede lograr. No ceda a la tentación ni deje que nadie lo desvíe. Preste atención y evite correr riesgos que puedan provocar lesiones o enfermedades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.